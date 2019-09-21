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屏東「黑金」可可愈種愈多 果農升級保養品

2019-09-21 10:21聯合報 記者潘欣中╱即時報導

被譽為屏東「黑金」的可可，近年全縣種植面積逼近300公頃，有農友憂心，屏東可可製成的巧克力雖在國際舞台大放異彩，但盲目種植恐引發「蛋塔效應」壞了行情；萬巒鄉泗溝社區藉由農村再生產業計畫，選定可可為產業主力發展作物，除辦理相關加工產品、風味餐等活動為產業升級，最近又透過縣府媒合，以產學合作方式推出可可亞美白保濕面膜，讓產業再升級。

屏東縣政府城鄉發展處農村再生專案推動辦公室表示，屏東氣候適合屬於熱帶果樹的可可樹生長，目前可可種植面積有200多公頃，多集中在內埔、萬巒等客家村落，萬巒泗溝社區是主要產區之一，可可產業發展趨勢相當看好；泗溝社區近年大力推展可可產業發展，社區透過不斷參與討論，讓社區產業產品化，社區產業能在地永續經營。

泗溝社區發展協會表示，社區從前年起除了要讓可可產品可以吃，也朝提升附加價值努力，去年透過縣府媒合與和中華醫事科技大學助理教授楊榮文產學合作，本月推出可可亞美白保濕面膜，讓社區新產業型態被外界看見，也讓果農對可可產業的未來更有信心；產量越來越多後，也提醒農民不要盲目種植，而是朝品種優化、品質精緻發展。

農村再生專案推動辦公室說，可可豆當中的可可脂有相當高的價值，富含抗氧化物、維生素、礦物質和有益脂肪，除了作為食品，還可運用台灣發展純熟的生技技術，萃取可可脂研發製成多元的保養品，提升產品附加價值，也吸引貿易商興趣，期待打開可可外銷市場，市面上已開發出可可面膜、護唇膏、乳液到香皂等多元保養品，可可美白保濕面膜是新產品。

屏東縣萬巒鄉泗溝社區是可可重要產區，社區最近透過縣府媒合，以產學合作方式推出可可...
屏東縣萬巒鄉泗溝社區是可可重要產區，社區最近透過縣府媒合，以產學合作方式推出可可亞美白保溼面膜，讓新興的「黑金」產業再升級。圖／泗溝社區提供
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屏東縣萬巒鄉泗溝社區是可可重要產區，社區最近透過縣府媒合，以產學合作方式推出可可...
屏東縣萬巒鄉泗溝社區是可可重要產區，社區最近透過縣府媒合，以產學合作方式推出可可亞美白保溼面膜，讓新興的「黑金」產業再升級。圖／泗溝社區提供
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可可屏東縣政府面膜

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