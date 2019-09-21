高雄農業局 推一日農夫惡地旅遊行程

2019-09-21 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



中秋節連假才剛結束，緊接著是光輝雙十國慶四天連假，高雄市農業局最近新規畫一條「惡地秘境體驗」行程，介紹高雄的泥岩惡地，提供觀光客新的感受。

高雄泥岩惡地是世界級的自然地質，雖然地形險峻，卻有它獨特的美、豐富的生態；而這樣的奇景，其實就在高雄泥岩惡地。高雄市政府農業局，將從10月起，推動一日體驗遊程，結合當地社區的特色，帶著參與民眾感受與自然和諧共生之美。

農業局表示，結合內門區、燕巢區、田寮區等具有惡地生態景觀社區，攜手合作，推出「高雄泥岩惡地-地質公園系列活動」，包括6場次的「惡地走綠網 勇闖月宮城」一日體驗活動，帶領遊客欣賞泥岩特殊地理景觀、走讀惡地人文及水文、體驗惡地農事生活與DIY社區手作、感受惡地豐富的生態足跡。

這趟旅遊報名費相當優惠，每人699元，內含專車接送、午餐與保險，CP值高到不行，活動日期為10月12日(六)、10月13日(日)，10月26日(六)、10月27日(日)、11月2日(六)。

另外，11月3日(日)首度推出的「惡地裡的鐵馬騎跡」單車遊程，邀請車友以騎乘單車方式探索惡地走讀秘境，每位車友費用僅418元，每場限額35名，額滿為止。