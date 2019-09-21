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國內首次也是唯一一次 全台最美公路路跑錯過不再辦

2019-09-21 08:10聯合報 記者羅紹平╱即時報導

省道（台9線）南迴公路拓寬截彎取直工程完工，預定12月20日全線通車，通車前將在12月1日舉辦全台最美公路路跑「南迴公路全線通車馬拉松賽」即日起至10月5日開放網路報名，因通車後公路單位不可能再封路辦比賽，這次路跑將是全台首次，也是唯一一次，錯過這次，機會不再有。報名網址：https://bm.bais.com.tw/1918/affidavit。

屏東縣台東縣體育會主辦，台東縣體育會馬拉松委員會、台東縣體育會鐵人三項運動委員會承辦的南迴公路全線通車馬拉松賽，預定12月1日上午6時至下午1時舉行。

賽程起點在台東端的安朔交控中心，到屏東端的草埔隧道檢查站，全長11公里，比賽分5公里樂活組（限額500名+100名）、健跑組12公里（限額1000名）、半程馬拉松21公里（限額2000名）、馬拉松42公里（限額1500名）。

其中樂活組原本限額500名，但日前網路開放報名，兩天名額就被搶光，台東縣體育會理事長、台東縣議員陳銘風表示，因跑友一再爭取，樂活組日前酌情再增額100名，但一樣不到一天，再度額滿，雖然還有跑友再要求，但名額不再增加。

陳銘風指出，健跑組12公里、半程馬拉松21公里、馬拉松42公里3組都還有名額，有興趣的跑友請盡快報名，額滿不再追加。

陳銘風表示，南迴公路拓寬截彎取直工程竣工在即，預定今年12月20日全線通車，未來一定車水馬龍，公路總局不可能再同意封路辦馬拉松賽，這次提前舉辦的慶祝通車路跑，將是國內首次，也是唯一一次。

南迴公路截彎取直拓寬工程於民國100年動工，耗時9年。其中台東縣達仁鄉安朔至屏東縣獅子鄉草埔路段，因有草埔隧道，工程最艱鉅，施工期間曾發生地層大出水，工程人員在惡劣環境下克服困難，終於在去年5月18日貫通隧道。

南迴公路全線通車不僅讓台東到屏東的車程縮短至少30分鐘，更是被工程人員喻為全台最美公路，因台東端自安朔以北路段沿海岸興建，左有蔥綠的山嶺，右有湛藍的太平洋美景；安朔以南至屏東草埔全長11公里，穿越崇山峻嶺，高架橋橫跨深澗山谷，氣勢雄偉壯闊。

南迴公路安朔至草埔段高架橋，氣勢雄偉。圖／公路總局提供
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台東馬拉松屏東縣路跑

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