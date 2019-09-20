高捷北機廠站前 萬坪商場動土

2019-09-20 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄報導



高雄市長韓國瑜（右八）昨天參加岡山捷運站前達麗米樂購物廣場動土。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook 高雄捷運公司北機場開發案昨天動土，由達麗建設旗下子公司達麗米樂開發，上午先舉辦舞獅點睛儀式。記者謝梅芬／攝影 分享 facebook 達麗米樂「岡山樂購站前廣場」示意圖。記者謝梅芬／翻攝 分享 facebook

高雄捷運公司北機廠開發案─達麗米樂「岡山樂購站前廣場」昨天舉行動土典禮，高雄市長韓國瑜說，這個開發案總投資金額約20億元，預計可增加1100個工作機會，讓南岡山站前北機廠開發區塑成北高雄日常商業活動重要的據點，向高雄所有的企業界做信心喊話，高雄是一個值得投資的地方。

韓國瑜表示，治安、教育、關懷弱勢等工作，高雄市政府會全力以赴，請廠商放心來高雄投資。

醞釀一年的岡山萬坪商場「岡山樂購站前廣場」總面積約1萬2589坪，初期年營業額目標為15億元，預計2021年第4季完工營運。

去年8月達麗、田米樂兩家合資的公司與高雄市政府及高雄捷運三方簽署30年租約，共同開發高捷北機廠（高捷紅線R24南岡山站）站前土地，引進秀泰集團形成綜合式商場。

達麗米樂借重達麗建設在美國經營社區商場與秀泰集團在台灣經營商場的經驗，打造時尚購物、電影娛樂、主題美食、親子育樂的休閒購物天地，讓岡山居民看電影與購物不用再跑大老遠。

達麗米樂與秀泰將引進國際知名品牌、運動旗艦大店、多元的餐飲饗宴、3C科技及兒童親子樂園等。秀泰影城更要推出全高雄最大影廳（15公尺高、挑高5層樓），是高雄首座雷射4K超級巨幕影廳。