小三通自由行恢復 金縣府盼十一長假榮景再現

2019-09-20 21:10 中央社 金門縣20日電



金馬澎小三通自由行今天恢復，金門縣政府表示，中國大陸海西20個城市居民可在戶籍地辦證後，委託旅行社辦理入金證或以落地簽進入金門旅遊，期盼大陸十一長假再次帶來人潮。

中國自8月1日起暫停47個城市居民赴台自由行，在金門、澎湖和連江縣（馬祖）政府極力爭取下，福建省福州和廈門、浙江省溫州、江西省上饒與廣東省潮州等20個城市，今天起都可循小三通到金門、馬祖與澎湖自由行。

金門縣政府今晚發布新聞稿表示，十月本為傳統大月，今年因兩岸微妙關係，金門觀光產業一度受到重創；小三通自由行的恢復，對長期仰賴小三通的金門觀光產業而言，無疑是一劑強心針，昔日陸客穿梭大街小巷的榮景可望再現。

縣府觀光處表示，縣府將持續配合中央政府的秋冬獎助旅遊方案力推相關旅遊優惠措施，加上老兵召集令，號召重返英雄島正如火如荼展開，此外，眾所矚目的坑道音樂節、高粱老街風獅爺文化季都將陸續登場，第3季的旅遊倍受期待。

觀光處長丁健剛表示，將邀集特產業者、免稅店業者、商會等單位，鼓勵業者以各種優惠方式迎接遊客，刺激消費的購物節活動。觀光處說，業者也已摩拳擦掌準備以打折、消費滿額送好禮、數人同行享優惠等方式歡迎遊客。詳細內容等待彙集各單位資料後再發布。