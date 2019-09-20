影／徐國勇南下慰勉員警 強調絕無政治操作

2019-09-20 20:51 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 劉學聖 ╱即時報導



高雄街頭治安近來因直播主之亂亮起紅燈，除了刑事局長黃明昭南下高雄坐鎮外，主管治安的內政部長徐國勇晚間也南下高雄慰勉員警辛勞，但此舉卻引來高雄市長韓國瑜不滿，狂批高雄形象受到傷害，徐國勇受訪時強調他南下關心高雄治安有什麼不對，同時也說絕對沒有任何政治操作，還暗酸韓國瑜忙選舉之餘還是要把高雄治安做好。