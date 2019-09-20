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對災害本質缺乏理解，只能相信天罰應報觀

BBC： 陸連拔台友邦 與這4件事有關

影／徐國勇南下慰勉員警 強調絕無政治操作

2019-09-20 20:51聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

高雄街頭治安近來因直播主之亂亮起紅燈，除了刑事局長黃明昭南下高雄坐鎮外，主管治安的內政部長徐國勇晚間也南下高雄慰勉員警辛勞，但此舉卻引來高雄市長韓國瑜不滿，狂批高雄形象受到傷害，徐國勇受訪時強調他南下關心高雄治安有什麼不對，同時也說絕對沒有任何政治操作，還暗酸韓國瑜忙選舉之餘還是要把高雄治安做好。

高雄市直播主糾紛引發街頭暴力事件，內政部長徐國勇晚間高雄市警局慰勉查緝滋事者有功人員。他強調，雖然一部分嫌犯已經到案，但是還有一些躲在幕後的教唆者，將要求專案小組「一個一個抓，絕對也不能放過」。

高雄街頭治安近來因直播主之亂亮起紅燈，警方24小時在現場臨檢避免再生意外。記者劉...
高雄街頭治安近來因直播主之亂亮起紅燈，警方24小時在現場臨檢避免再生意外。記者劉學聖／攝影
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高雄街頭治安近來因直播主之亂亮起紅燈，主管治安的內政部長徐國勇晚間也南下高雄慰勉...
高雄街頭治安近來因直播主之亂亮起紅燈，主管治安的內政部長徐國勇晚間也南下高雄慰勉員警辛勞，受訪時強調他南下關心高雄治安有什麼不對，同時也說絕對沒有任何政治操作。記者劉學聖／攝影
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高雄街頭治安近來因直播主之亂亮起紅燈，警方24小時在現場臨檢避免再生意外。記者劉...
高雄街頭治安近來因直播主之亂亮起紅燈，警方24小時在現場臨檢避免再生意外。記者劉學聖／攝影
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高雄街頭治安近來因直播主之亂亮起紅燈，主管治安的內政部長徐國勇晚間也南下高雄慰勉...
高雄街頭治安近來因直播主之亂亮起紅燈，主管治安的內政部長徐國勇晚間也南下高雄慰勉員警辛勞，受訪時強調他南下關心高雄治安有什麼不對，同時也說絕對沒有任何政治操作。記者劉學聖／攝影
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高雄街頭治安近來因直播主之亂亮起紅燈，主管治安的內政部長徐國勇晚間也南下高雄慰勉...
高雄街頭治安近來因直播主之亂亮起紅燈，主管治安的內政部長徐國勇晚間也南下高雄慰勉員警辛勞，受訪時強調他南下關心高雄治安有什麼不對，同時也說絕對沒有任何政治操作。記者劉學聖／攝影
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高雄街頭治安近來因直播主之亂亮起紅燈，主管治安的內政部長徐國勇晚間也南下高雄慰勉員警辛勞，受訪時強調他南下關心高雄治安有什麼不對，同時也說絕對沒有任何政治操作。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜直播主徐國勇

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