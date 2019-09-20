日月光推電動機車共享 至今減碳4.4噸

2019-09-20 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



全球封測大廠日月光連續4年舉辦「世界無車日」活動，並分階段推動綠能運具，累計至今年8月已減碳4.4噸 ，今天再與WeMo攜手推動共享機車服務，投放百餘輛電動機車，供高雄楠梓加工區4萬多名從業人員與左楠地區民眾使用。

台灣境內空氣汙染以汽機車的移動汙染源占絕高比例，如何節能減碳，因應極端氣候的衝擊已成眾所關注的「顯學」。日月光高雄廠鑑此，5年來著手建構綠能交通網絡，並連辦4屆「世界無車日」活動，今年以「推動共享機車」為號召，總經理羅瑞榮呼籲旗下員工，節能減碳，就從自身做起。

在高雄市政府交通局長鄭永祥、立委黃昭順及經濟部加工出口區管理處副處長趙建民等人見證下，日月光高雄廠今天偕台灣恩智浦半導體公司、華泰電子、SGS台灣檢驗科技公司、南美特科技公司、楠梓電子等企業共同簽屬合作意向書，響應「共享機車」綠色運具理念。

這次日月光與WeMo Scooter威摩科技合作，將以高左楠區為佈局起點，投放百輛綠能機車，提供楠梓加工區4萬多名從業人員與鄰近民眾共享交通服務，民眾只要透過手機APP簡易操作，隨租隨還，收費是依騎乘時間計價。

日月光為鼓勵員工響應節減碳，去年即引進其昜電動車科技開發的「UrDa悠達共享電動車系統」，在區內及鄰近廠區大樓密度高的地方增設站點，今年初累計至8月已近4643人次搭乘，減碳達4.4噸。資深副總周光春以身作則，每天搭捷運上下班。