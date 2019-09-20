不再借名上市！內門溝坪居民自創龍眼乾品牌

2019-09-20 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄內門出產龍眼乾，偏遠山區仍有不少傳統柴燒灶存在，以往常借「台南東山」之名銷售，無法大聲對外說龍眼乾來自內門。在樹德科技大學設計團隊協助下，近日古早味龍眼乾穿上文創新衣，社區逐步自創品牌，期盼在市場上發光、發亮。

內門山坡地種植大面積龍眼果樹，永富、溝坪、金竹等地保有傳統柴燒灶，每逢採收季節，農民會花3至5天烘製龍眼乾。社區發展協會理事長劉瑞吉說，社區地理位置面東，提早受到陽光照射，龍眼甜度比較高，農民循古法烘焙龍眼乾（又稱桂圓），品質及口味都深受消費者喜愛，但因地處偏鄉運銷困難，農產品不具知名度，龍眼多數交由台南東山商人收購加工，無法提升收入。

溝坪社區發展協會成立後，近年參與水保局農村再生計畫，社區居民合力施作龍眼乾公用烘焙窯，為建立在地品牌而準備。今夏，在水保局經費補助下，社區邀請樹科大視覺傳達設計系老師蘇鴻昌率團隊輔導，安排專業課程建立龍眼產業加工概念。另方面，系上學生也替產品設計新包裝，兩款新包裝經由評選勝出，可望帶給消費者全新感受。