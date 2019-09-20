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金門發老兵召集令 邀軍友重回金門送隊徽與紀念酒

2019-09-20 17:17聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

今年是古寧頭戰役70周年，金門縣政府從10月起擴大舉辦「老兵召集令活動」，今天安排3名金門老兵，走訪鋼堡、高洞和中興堡等3處海防據點，並發表隊徽紀念品。老兵們看到這些碉堡和隊徽，過往回憶湧上心頭，感動不已。

縣府今天邀請的3名老兵，分別是67歲金門籍退伍上尉連長陳松濤、兩蔣侍衛官洪篤昌和52歲、台北市老兵王繼世，當中，王繼世還是這次活動紀念酒酒盒和海報的設計者。

王繼世回憶，他在1987至1989年間在后壟、陽翟服役，參與料羅碼頭「金門」、「發揚金門戰鬥精神」巨型水泥地標製作，當年抽到「金馬獎」，懷著忐忑的心情來到金門，離開時卻依依不捨。他非常喜歡重返金門，也感動能參與設計酒盒和海報，奉獻個人力量。

縣府觀光處丁健剛表示，老兵對於服役時所屬部隊，有極大的歸屬感與認同感，隊徽就是榮譽象徵、共同的回憶，因此此次專屬紀念品以「隊徽」為發想重點，非常感謝金門縣戰地史蹟學會、金門老兵們、金防部、軍史館等單位協助，大家花了很長時間蒐集、校正。此次收集到的金門部隊隊徽共31款，參加過古寧頭戰役的部隊及陸海空軍金門指揮部，也都含括在內。

另外，今年也設計「與海防據點合影」，縣府以現況未開放的據點、能讓老兵回憶前塵有特色的據點為目標，大多數是屬於老兵才知的秘境，包含金東區13個、金西區6個、烈嶼區11個據點，幾乎將金門海岸線走一圈，滿足老兵返金想回據點看看的心願。

今年老兵召集令活動在10月1日到12月31日舉辦，參與對象泛指曾在金門服役且現在非在金門服役的陸海空軍。觀光處說，老兵只要在活動期間返金旅遊，備有金門服役佐證文件、身分證、7天內來金機票票根（金門籍必須有來回機票），與任一推薦海防據點合照共4項，就可獲得專屬紀念品一分。相關活動資訊已於金門觀光旅遊網公告，洽詢電話：082-324194。

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縣府祕書長陳朝金（右一）與老兵王繼世、洪篤晶、陳松濤（由左至右）等人一起展示此次...
縣府祕書長陳朝金（右一）與老兵王繼世、洪篤晶、陳松濤（由左至右）等人一起展示此次的限量版金門紀念酒。記者蔡家蓁／攝影
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老兵王繼世、洪篤晶、陳松濤（由左至右）在南海岸海防據點中興堡內，回味過往的軍旅生...
老兵王繼世、洪篤晶、陳松濤（由左至右）在南海岸海防據點中興堡內，回味過往的軍旅生涯。記者蔡家蓁／攝影
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老兵王繼世（左一）等人在昔日的海防據點一起唱軍歌、敬禮，回味當年青春的記憶。記者...
老兵王繼世（左一）等人在昔日的海防據點一起唱軍歌、敬禮，回味當年青春的記憶。記者蔡家蓁／攝影
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金門老兵

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