談教育 韓國瑜指這2件事沒做到就不及格該打屁股

2019-09-20 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今午出席教育部在正修科大舉辦的「校長領導卓越獎暨教學卓越獎頒獎典禮」表示，高雄市政府不論各項市政做得再多，教育與關懷弱勢這兩件事若做不好，就不及格，因此儘管財政拮据，高雄市仍編4700萬推動雙教育，也在34所學校裝設冷氣與空氣清淨機，讓6萬3千名學生受惠。

韓國瑜表示，教育部為鼓勵對教育有高度認同與投入的校長及教師，92年創立「教學卓越獎」，93年創立「校長領導卓越獎」，盼藉團隊學習的方式帶動教育革新；也透過校長領導及團隊合作，激發教師在教材教法上的創新，班級經營上發揮特色，照顧好每一個孩子。

韓國瑜肯定得獎校長們的奉獻，也指高雄市16年來戮力為學子營造優質學習環境，由學校內部凝聚對教育改革與進步的力量，高雄財政雖困難，仍以4千7百萬預算首推中英文雙語教學。目前先由24所學校施實；也在工業區鄰近34所學校，裝設冷氣機與空氣清淨機，嘉惠6萬3千人，「辦好教育及關懷弱勢是市府團隊重大施政理念」。

韓表示，市府不論鋪多少馬路、清多少水溝，招商引資做了多少，其中兩件事做不好，就是不及格，該打屁股。第一，辦好教育，要讓下一代比我們更有智慧、能力，更有國際移動力。第二，關懷弱勢，讓每個弱勢家庭了解政府的關心。