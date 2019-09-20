華山基金會林邊站義剪 竟出現「祖師爺級」美髮師

2019-09-20 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



華山基金會屏東林邊站今天舉辦建站10周年感謝會，會中最大的亮點，是2名在美髮界堪稱「祖師爺級」的獨居阿嬤，為感謝社工訪視關懷助她們走出情緒低谷，以回饋的心加入義剪行列；重拾起陪伴她們長達半世紀的「吃飯工具」髮剪，2人笑說：「視力和體力大不如前，動作不再俐落，但一本用心修剪的初心，感受施比受有福的快樂，好久沒這麼開心了」。

華山林邊站提供林邊和枋寮地區三失長者關懷訪視、陪醫取藥、原床泡澡、家務協助等免費到宅服務，今天上午在光采濕地舉辦「獨老回味農村 共享田園食光」建站10周年感恩茶會，播放長年服務點滴，向善士、義工致謝，並邀鄉長陳俊吉、幼兒園、林邊農會家政班、林仔邊自然文史保育協會、義工與獨居長輩同歡，體驗手作餐桌樂趣，林邊彩麗髮型設計店並安排義剪。

「這次義剪，可是有2位在美髮界堪稱『「祖師爺級』」的人物哦！」彩麗髮型設計店在義剪前特別介紹69歲林阿嬤和71歲的洪阿嬤，讓眾人瞪大了眼；林阿嬤16歲就在台北當美髮學徒並在高雄開業20多年，過去剪髮是她生活唯一重心，退休後子女在外地工作、老伴過世，獨居在陋屋；洪阿嬤曾在林邊鄉開業長達半世紀，退休後常要往來東港照顧罹病女兒，身心俱疲。