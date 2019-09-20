高市議會要準時開會散會 韓國瑜列席時間可縮短

2019-09-20 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



本屆高雄市議會第二次定期大會即將在9月25日開幕，這次大會，市長韓國瑜和市府官員列席時間將比第一次大會縮短許多，因為議會今天各黨團協商結果，將嚴守時間規定，不但質詢和答詢時間都算在議員可用的問答時間內，每天開會時間最多延長30分鐘，以前開會開到深夜的情況這次不會出現。

本月18日，6名民進黨議員召開記者會表示要促議會把這次定期大會的市政總質詢時間提早到市長施政報告之後。不過，民進黨團總召韓賜村今天參加協商會議時並沒有提此事。

高雄市議會過去開會時，有許多和「時間」有關的特殊狀況使開會時間不時延長，包括議員在自己可以用的質詢時間內一直質詢，不讓官員回答，等到自己全部時間用完，再讓官員答覆，有時問的時間不夠，另請主席同意加個2、3分鐘，等到官員答完，整個時間可能比議程定的時間多出十多分或更多。還有議員可用的時間用完了，麥克風被切掉，還是繼續問，會議主席和排在此議員後面要發言的議員也不好意思制止，時間就這樣延長，曾有議員用這樣的方式一口氣問了逾20分鐘。

高市議會開會時間延長，另有議員不準時簽到、無法在既定開會時間開會，時代力量議員黃捷就曾在議會生活座談時提到此問題。還有，登記發言的人數、時間未限制，因此曾有開會開到深夜約11點的紀錄。

今天的黨團協商會議由議長許崑源主持，副議長陸淑美、國民黨團總召曾俊傑、民進黨團總召韓賜村及無黨團結聯盟總召朱信強與會，無黨籍議員李順進、陳善慧列席。會中協商開會時應依議程準時開會及散會。

韓賜村堅持部門質詢按現行開會慣例，即在所有登記發言議員發言完畢後再行散會，但其他黨團則主張包括市長施政報告與質詢、市政總質詢及二、三讀會，均應依議程時間開會及散會。

許崑源即協商各黨團總召表達意見，最後多數同意每位議員市政總質詢、部門業務質詢可用時間，都應包括質詢與答詢時間，時間到了，不予延長，即依議事規則及市政質詢辦法，準時開會及散會；部門業務質詢時，各委員會議員每人質詢20分鐘，等全數質詢結束再散會，非委員會議員質詢則授權由各委員會召集人彈性調整，當日延後至多30分鐘，其餘均依議程開、散會。

許崑源呼籲全體議員依議程準時開會，建立完善問政制度。

按協商結果及議事規則、市政質詢辦法，這次大會總質詢，每位議員質詢時間是50分鐘，這包括問及官員回答時間，要是議員在50分鐘內不讓官員回答，50分鐘一到，官員就不能回答，也不用回答。