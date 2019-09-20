國慶焰火24日晚上試放3分鐘 屏縣府：當天河濱公園管制

2019-09-20 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



國慶焰火預計9月24日晚間試放3分鐘測試，屏東縣政府今天表示，此次焰火試放主要測試落焰區範圍，為確保施放安全，24日當天屏東河濱公園將管制不開放，也籲請往來高屏大橋的駕駛人不要在橋上停留觀看，避免影響交通。

屏東河濱公園24日上午10時起將實施周邊入口管制，禁止人車進入，當晚7時並會進行全面清場，嚴禁人車逗留，請民眾配合。

屏東暌違12年再度舉辦國慶焰火，今年擇定在高屏溪屏東河濱公園施放，許多民眾都引頸企盼，網路討論聲量非常高，許多人計畫24日焰火試放就要來搶先看，不過當天河濱公園並不開放，縣府提醒民眾特別注意。

縣府發言人黃建嘉指出，今年國慶焰火計畫施放16000發以上的煙火彈，時間長度達42分鐘，其中焰火最高超過200公尺，面寬達400公尺，十分壯觀。

他說，為確保10月10日當天施放準確，事先必須經過測試及掌握落焰區範圍，包括煙火彈施放後落焰是否會影響到觀眾區及周邊建築，因此在焰火正式施放之前，布彈一定要調整到視覺、安全最佳位置，才能規畫最佳觀賞區域，讓民眾可以舒適又安全欣賞美麗焰火。

另外屏東河濱公園採低度開發，有許多草地及濕地，因配合國慶焰火施放，目前場地正進行整理中，還有架設夜間燈光照明、地面整備等配套措施，因此24日晚間試放現場不開放。