高市漁產品銷售成長22% 石斑等品項仍需加把勁

2019-09-20 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄市今年漁產品外銷量雖成長，但高單價的石斑等品項，因大陸產量已增加，相對壓縮到外銷市場空間。圖／高雄市海洋局提供 分享 facebook 高雄市海洋局今天公布漁產品外銷成績，較去年成長22%！但局方不諱言，在氣候變異及東南亞國家漁產競爭下，有些已簽署的MOU或海外訂單，執行並不容易。

高雄市海洋局表示，獲市長韓國瑜今年出訪新加坡、香港、大陸帶回來的國際訂單助攻，高市漁產品今年外銷量比去年成長22%，今年1至8月的漁產品外銷量為達11萬1365公噸，超越去年同期的9萬1307 噸

其中大陸與香港市場外銷量4萬545公噸，比去年成長13％；南韓外銷量成長25%；美國外銷量成長6%，以高檔水產品市場為主的日本，外銷量成長30%。新南向政策推動上，越南外銷量為8564公噸，比去年成長57%；馬來西亞則成長29%。

訂單部分，今年元月至今農漁產品訂單34張，總金額約93.9億元，其中有15張漁產品訂單，簽約期1-5年不等，總額約40億，第1年漁產品訂單金額約26億元，已執行4張訂單，數量約400餘噸，金額為4650萬元。

不過海洋局也表示，受暖冬及東南亞國家漁產競爭等影響，包括秋刀魚、魷魚、石斑魚及午仔魚等，執行率尚低。海洋局表示，今年因暖冬及大陸石斑魚產量增加，對台灣成本高的石斑魚需求量較少，另魷魚捕量的也低於往年平均10到15萬噸的捕量，因為魷魚捕撈量不足，致已簽訂採購漁產品的合約或MOU無法供貨。

其次，高雄漁產品質佳，在不降價的堅持下，相對於東南亞國市競爭力稍弱。而就市場特性而論，任何一個新買主、新通路商，往往不會留然下單，不管儘管情勢多所限制，海洋局強調仍會積極帶頭參加國際食品展，也會與國內外超商超市洽談上架事宜。另為落實新南向政策，已首創輔導機制，爭取高雄市水產品取得清真認證，開發國際清真市場。