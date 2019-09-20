高雄10大化妝品伴手禮出爐 珍奶面膜、活膚植萃吸睛

2019-09-20 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜主持「2019高雄十大化粧品伴手禮」頒獎。記者徐如宜／攝影 分享 facebook 高雄市政府衛生局舉辦全台首次以「化粧品」做為「伴手禮」特色的好禮甄選，今天公布2019高雄十大化粧品伴手禮名單，珍珠奶茶面膜等特色妝品獲獎。高雄市長韓國瑜表示，愛美是人的天性，獲選的產品都經過優良製造規範(GMP)或國際化粧品製造標準ISO 22716合格工廠製造，是高雄最優質化妝品，未來可與觀光局、文化局結合行銷。

2018年全球化粧品市場為508億美元，預計到2025年將達758億美元，增長率為5.9％，台灣的化粧保養品市場成長率也非常驚人。為提升本市化粧品產業品質及消費者使用安全，並行銷高雄伴手禮，衛生局舉辦高雄十大化粧品伴手禮票選活動。

參賽廠商產品皆需經由化粧品優良製造規範(GMP)或國際化粧品製造標準ISO 22716合格工廠製造，並需檢附產品合格認證單位檢驗重金屬、微生物及塑化劑等合格證明，最後經由產官學界專家評審占80%，及網路票選活動占20%，嚴選出高雄十大化粧品伴手禮。

韓國瑜表示，縣市的伴手禮通常以文創、食品為主，高雄市創新舉辦10大化妝品伴手禮，經過嚴格檢驗，是最優質的化妝品，希望觀光客、市民優先採購，自用、送人都很實惠。電視、電影、文創等娛樂事業，若能跟美妝產業結合，更是美上加美。

來高雄就是粧美美的！2019高雄十大化粧品伴手禮上榜名單包括：千媚生技有限公司「LOREEYA詠原新生精華組」；正鴻農業生技股份有限公司「艸研所三合一冷製液態皂、艸研所沐浴冷製液態皂組」；安妮絲薇國際有限公司「珍珠奶茶面膜系列」；奇威國際洋行有限公司「琥珀玫瑰精油沐浴露、去角質霜、護手霜組」；和泰美容美髮材料行「超潤美肌持久粧前安瓶」；昇宏國際企業股份有限公司「SH-RD 蛋白質護髮霜」；波特嫚國際生物科技股份有限公司「極潤水光保濕面膜」；南六企業股份有限公司「詩柔黑珍珠煥白潤澤隱形面膜組」；樂業生化科技有限公司「真荷活膚植萃潔顏組」；蕾納國際有限公司-「樂高雄金美力保養組」。

安妮絲薇國際有限公司「珍珠奶茶面膜系列」，敷起來有珍珠奶茶香，引起許多消費者好奇，敷的時候會不會招來螞蟻啊？廠商表示，不會的，只是有珍奶的自然氣味，這組產品也已銷往了挪威、馬來西亞、新加坡等地。樂業生化科技有限公司的「真荷活膚植萃潔顏組」，包裝設計採用蓮池潭龍虎塔意象。

為鼓勵伴手禮業者持續研發具高雄在地特色創新的伴手禮行銷國內外，另外頒發特別獎給安潔生技公司「小資潔淨獎」，澄美股份有限公司獲「產學美妍獎」。