萌度爆表！開箱文接力 一窺高雄市動物收容所日常

2019-09-20 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市政府農業局動物保護處也在自己的官方臉書粉絲頁貼出「你知道公立動物收容所的工作人員平時都在忙些什麼嗎?-動物收容所開箱」開箱圖。圖／高雄市動保處提供 分享 facebook 這幾天來，全球各式開箱照片很夯，高雄市政府農業局動物保護處也在自己的官方臉書粉絲頁貼出「你知道公立動物收容所的工作人員平時都在忙些什麼嗎？-動物收容所開箱」的TETRIS CHALLENGE開箱圖，圖片中將動物收容所內，小至奶瓶罐頭，大至美容桌的動物用品全都搬出來整齊排列，有別於其它單位陽剛氣的工具包，收容所的開箱，大家看了都直呼，各種小幼幼配件，真是萌度爆表！

高雄動保處表示，動物收容所在整個動物保護的環節上，扮演的是最末端的角色；動物收容所的動物日常生活包括奶貓奶狗的餵養、每天例行的餵飼和犬舍打掃以及帶動物出來活動散步，主要都由包括餵養清潔員及許多的志工及獸醫等工作人員在照顧。

動保處說，一般市民如果不是弄丟犬貓或者想要是想要認養動物，其實平時不太有機會來到動物收容所，甚至這麼仔細地觀察和了解他們的裝備和工具。

這次動保處結合開箱文的話題，以搞怪幽默的方式，將他們平日常用到的工具展示在大家的面前，希望吸引到更多族群來關注流浪動物。

開箱相片裡可以看到志工右手牽著狗、左手拿著貓砂鏟，清潔人員拿著水管和掃把，還有不少眼尖的民眾發現到相片裡有好多奶狗在圍籬裡不受控制的亂爬，讓相片留下了可愛的亮點。