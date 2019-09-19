用「愛的書庫」滋潤孩子心靈 20年來他催生304座據點

2019-09-19 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



921大地震發生後，家住南投的陳一誠在組合屋教室透過課外讀物伴讀撫慰、滋潤孩子的心靈，進而發起「愛的書庫」閱讀運動，推動「共讀分享，智慧循環」理念，在他的奔走下，已從南投變成全台、上百家企業主支持的在地閱讀運；屏東縣滿州鄉長樂國小據點今天揭牌，成為全國第304座、屏東縣第15座據點，超過73萬本書在校園間流通，閱讀人次已經超過5000萬。

發起「愛的書庫」閱讀運動想法很單純，陳一誠說，災後發現教科書在災難後無法發揮任何作用，孩子感受到大人們的恐懼，需要的是能夠滋潤心靈，安頓心靈的課外讀物，在組合屋教室陪孩子伴讀，藉由社會愛心捐贈的「愛的書庫」，不僅讓受災孩子能夠得到心靈撫慰，還可提供整箱優良書籍借閱給共讀團體，並舉辦讀書會，提升國民的閱讀習慣與水準。

「如何幫助下一代，是災後共同的心情，閱讀是無形卻龐大的力量！」陳一誠在這場世紀災難中看到數千人喪生，也看到災民如何重新站起來，在推動分享和共讀概念的「愛的書庫」時，更看到人類互助分享的美德，有太多默默為下一代做善事的無名英雄；今天揭牌的長樂國小愛的書庫據點，50箱（每箱35本）圖書由玉山文教基金會、展華化學公司、Ferrari第10屆拉力賽2018參賽車主和夏都沙灘酒店合捐。

企業家廖祿立被陳一誠的熱情感動，14年前創立台灣閱讀文化基金會，由陳擔任執行長，迄今國內已有304座書庫，高達73萬餘本圖書；陳一誠說，基金會也把愛延續到其他災難，2009年莫拉克風災、2016年台南強震、2018年花蓮地震，「愛的書庫」都捐助書籍給志工，讓受災的孩子能夠得到心靈撫慰。