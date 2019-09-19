親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中職／劉家退出職棒 洪總感謝：貢獻16年可以了

用「愛的書庫」滋潤孩子心靈 20年來他催生304座據點

2019-09-19 19:19聯合報 記者潘欣中╱即時報導

921大地震發生後，家住南投的陳一誠在組合屋教室透過課外讀物伴讀撫慰、滋潤孩子的心靈，進而發起「愛的書庫」閱讀運動，推動「共讀分享，智慧循環」理念，在他的奔走下，已從南投變成全台、上百家企業主支持的在地閱讀運；屏東縣滿州鄉長樂國小據點今天揭牌，成為全國第304座、屏東縣第15座據點，超過73萬本書在校園間流通，閱讀人次已經超過5000萬。

發起「愛的書庫」閱讀運動想法很單純，陳一誠說，災後發現教科書在災難後無法發揮任何作用，孩子感受到大人們的恐懼，需要的是能夠滋潤心靈，安頓心靈的課外讀物，在組合屋教室陪孩子伴讀，藉由社會愛心捐贈的「愛的書庫」，不僅讓受災孩子能夠得到心靈撫慰，還可提供整箱優良書籍借閱給共讀團體，並舉辦讀書會，提升國民的閱讀習慣與水準。

「如何幫助下一代，是災後共同的心情，閱讀是無形卻龐大的力量！」陳一誠在這場世紀災難中看到數千人喪生，也看到災民如何重新站起來，在推動分享和共讀概念的「愛的書庫」時，更看到人類互助分享的美德，有太多默默為下一代做善事的無名英雄；今天揭牌的長樂國小愛的書庫據點，50箱（每箱35本）圖書由玉山文教基金會、展華化學公司、Ferrari第10屆拉力賽2018參賽車主和夏都沙灘酒店合捐。

企業家廖祿立被陳一誠的熱情感動，14年前創立台灣閱讀文化基金會，由陳擔任執行長，迄今國內已有304座書庫，高達73萬餘本圖書；陳一誠說，基金會也把愛延續到其他災難，2009年莫拉克風災、2016年台南強震、2018年花蓮地震，「愛的書庫」都捐助書籍給志工，讓受災的孩子能夠得到心靈撫慰。

屏東縣府教育處說，該校還提供滿州國小、永港國小、滿州國中等學校做為行動書庫，讓知識轉動、善念輪動，深耕閱讀教育；在台灣閱讀文化基金會奔走與協助下，已捐助942箱圖書，多是老師推薦、適合中小學生共讀的兒童繪本，新竹物流更以公益載送方式送書箱到各學校，縣府以1鄉鎮1書庫為目標。

台灣閱讀文化基金會執行長陳一誠推動「愛的書庫」閱讀運動，在他奔走下，已從南投變成...
台灣閱讀文化基金會執行長陳一誠推動「愛的書庫」閱讀運動，在他奔走下，已從南投變成全台22縣市、上百家企業主支持的在地閱讀運，屏東縣滿州鄉長樂國小據點今天揭牌，成為全國第304座、屏東縣第15座據點。記者潘欣中／攝影
分享
台灣閱讀文化基金會執行長陳一誠（左三）推動「愛的書庫」閱讀運動，在他奔走下，已從...
台灣閱讀文化基金會執行長陳一誠（左三）推動「愛的書庫」閱讀運動，在他奔走下，已從南投變成全台22縣市、上百家企業主支持的在地閱讀運，屏東縣滿州鄉長樂國小據點今天揭牌，成為全國第304座、屏東縣第15座據點。記者潘欣中／攝影
分享

屏東縣921大地震災後

相關新聞

韓國瑜下「撤換」通牒 前鎮分局長：全力破案為重

2019-09-19 18:18

清晨轄區寵物店被開槍 高雄一心所長下午遭調職

2019-09-19 18:07

聯合報與陳玲基金會送愛 歌聲前進高雄榮家

2019-09-19 18:54

影／君鴻歇業又爆欠管理費遭斷水電 員工爬37樓險昏厥

2019-09-19 17:58

189件大師刀劍作品穿越時空齊聚高雄 今起正修開展

2019-09-19 17:37

園藝治療銀髮講師團出動 帶長者認識植物療癒力量

2019-09-19 17:11

維護治安撂重話 韓國瑜：再發生撤換分局長

2019-09-19 16:41

沒有高鐵只能靠智慧 屏警引進智慧系統改善塞車

2019-09-19 16:24

潘孟安示範「第1名縣長」開箱文！公文、夾腳拖全上陣 肚子有亮點

2019-09-19 16:03

從罵到臭頭到評鑑甲等 屏東枋寮垃圾掩埋場脫胎換骨

2019-09-19 15:41

憨直當不成緝毒犬…拉拉Colin搖身變南台首隻國際搜救犬

2019-09-19 14:21

高雄路燈明年全換成節能路燈 節省電費每年1.08億

2019-09-19 12:34

高市23日起發送重陽敬老金 百歲人瑞今年275人

2019-09-19 12:34

賽格威又來了！台灣設計展及國慶焰火號召熱血志工

2019-09-19 12:09

高雄青年國中閒置地下室 變身「微型藝廊 」

2019-09-19 12:02

墾丁「秋天不吶喊音樂節」 歌手楊丞琳、萬芳等上陣

2019-09-19 09:43

曾被緝毒犬退訓的拉拉Colin 搖身成變國際搜救犬

2019-09-19 07:59

高雄檢舉交通違規 亂停車最多

2019-09-18 23:52

廢棄營區 為社區營造孵種子

2019-09-18 23:49

國慶焰火在屏東 300遊覽車接駁

2019-09-18 23:48

關心搜救犬 義大捐專用警備車

2019-09-18 23:46

【重磅快評】大港不會被打敗？檢警挺得住總統的關切嗎

2019-09-18 17:57

影／屏市萬年溪畔李宅揭神秘面紗 原來是父親為愛女興建

2019-09-18 17:45

綠鬣蜥換老鷹紅豆 屏東縣2個月捕捉1317隻

2019-09-18 17:29

21項計畫74億多元 立委賴瑞隆：中央未卡韓持續建設高雄

2019-09-18 16:30

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

維護治安撂重話 韓國瑜：再發生撤換分局長

2019-09-19 16:41

桃園兩三天濃濃瓦斯味民眾憂心氣爆 公所火速要求換管

2019-09-19 12:19

網友淚推台中50元大杯芒果牛奶 老闆嘆：生意都被手搖店搶走

2019-09-19 10:47

曾被緝毒犬退訓的拉拉Colin 搖身成變國際搜救犬

2019-09-19 07:59

韓國瑜下「撤換」通牒 前鎮分局長：全力破案為重

2019-09-19 18:18

基隆家扶54年首次發不出 國中小獎助學金恐開天窗

2019-09-19 15:58

清晨轄區寵物店被開槍 高雄一心所長下午遭調職

2019-09-19 18:07

南投縣國姓驛站要搬家 老街旁廣場重建俄式建築

2019-09-19 07:39

台南雙層觀光巴士平日運量差 10月起營運將做調整

2019-09-19 13:01

台南街頭藝術節周五至周日登場 交管懶人包報你知

2019-09-18 23:46

疑挖到史前人骨 鵝鑾鼻賣場停工

2019-09-18 23:56

全球裝備開箱照立委參選人跟風 另類宣傳照搶曝光

2019-09-19 13:12

少則1千多則2萬元 羅東每7人即有1人可得重陽禮金

2019-09-19 15:10

國慶焰火在屏東 300遊覽車接駁

2019-09-18 23:48

墾丁「秋天不吶喊音樂節」 歌手楊丞琳、萬芳等上陣

2019-09-19 09:43

《俗女養成記》台南菁寮爆紅 市府闢接駁車搶觀光財

2019-09-19 15:06

瘋開箱！救護車、氧氣瓶全登場 迷你醫護忙碌呈現

2019-09-19 15:23

永和運動中心推優惠日 納入中和10里

2019-09-18 23:28

擋土牆美化變醜化 基隆不再補助要求自然就好

2019-09-19 11:22

高麗菜鱸魚虱目魚台灣鯛逾生產 農委會發布預警

2019-09-19 13:09

公車未確實靠站 北市記點扣分

2019-09-19 00:02

北市延壽國宅I區都更 協調不成將強拆

2019-09-18 23:35

留給死者最後尊嚴 埔鹽鄉慈善團體捐「大體帷幕」

2019-09-19 13:56

佳里奇美醫成立氣切移除醫療團隊 協助28歲男氣切移除

2019-09-19 15:25

公家機關瘋開箱 被民眾問「能買一組嗎」

2019-09-19 19:24

無人機歷史性首場術科考試 風力太強被迫「喊卡」

2019-09-18 23:41

翁章梁化身阿梁師帶美女民代教廚藝行銷農特產

2019-09-19 13:48

壽豐捕到「大尾鱸鰻」 重達25斤

2019-09-19 00:10

潘孟安示範「第1名縣長」開箱文！公文、夾腳拖全上陣 肚子有亮點

2019-09-19 16:03

宜蘭首座 河濱公園打造單車越野土坡場

2019-09-19 00:15

屈公病陸續爆發 重災區新北國強嶺封鎖遭疑不周全

2019-09-19 10:37

汐止第一大湖遭汙染全變紅？環保局急解釋：是色素

2019-09-19 18:18

叫便當要開電子發票？議員批徒增公務員困擾

2019-09-19 17:58

沒有高鐵只能靠智慧 屏警引進智慧系統改善塞車

2019-09-19 16:24

影／賽德克巴萊拍攝點神仙谷現「潑猴」 農業處派員擒獲

2019-09-19 16:53

彰化送1萬長者運動智慧表 可測心跳、當計步器

2019-09-18 23:48

用公益見證50年的愛情 夫婦再次捐贈復康巴士

2019-09-19 12:57

柯家軍成北市府「違章」？議員要求看薪資、出缺勤紀錄

2019-09-19 16:32

美女議員也來開箱 服務處愛犬意外搶戲

2019-09-19 19:17

國旅獎勵+好康 秋冬遊參山省很大

2019-09-18 23:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top