韓國瑜鳳山拜龍山寺 韓粉舉大國旗熱情簇擁

2019-09-19 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今到鳳山參拜宮廟及舉行地方市政請益座談，他到龍山寺參拜時，有大批身穿國旗裝的支持者群聚在廟前，舉著大國旗和寫著「韓粉都在」等標語，迎接韓國瑜，並不時高喊「韓國瑜加油！凍蒜！」氣氛相當熱烈。

韓國瑜致詞說，來龍山寺拜觀世音菩薩，觀世音菩薩大慈大悲，從事政治活動也一樣，要傾聽民意，來學習這樣的精神，民眾有什麼需要，有什麼困難，一定要一馬當先為民眾服務。