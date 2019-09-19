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影／君鴻歇業又爆欠管理費遭斷水電 員工爬37樓險昏厥

2019-09-19 17:58聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄地標85大樓內君鴻國際酒店遭法拍，確定易主海霸王，但新、舊東家所有權轉移之際，原向君鴻承租85大樓內35樓、37樓空間，經營觀景台、俱樂部、民宿等業者卻慘遭管委會斷水斷電波及；有員工為查看店內食材、執行報稅業務，不得已徒步走上37樓，險些休克。高雄市議員黃柏霖接獲陳情，會同高雄市工務局、消防局到場會勘，確認大樓安全狀況。

據悉，君鴻從6月以來，積欠85大樓管委會2千餘萬元水電費、管理費，管委會依規約斷水斷電，間接影響到向君鴻承租營業空間的樂活、富勝、福勵3家公司。代表受害業者出面的尹先生表示，該3家業者君有繳納管理費給君鴻，卻在8月21日遭管委會以「未繳管理費」為由，逕行斷水斷電，公司員工不得不放無薪假。

「整件事跟我們沒關係，為何要斷我們後路」，受害員工今聚集85大樓門口怒喊「流氓管委會、鴨霸海霸王」。有員工痛訴，公司從8月22日開始正式斷水斷電，完全無法好好工作，所有工作只能停擺，直到9月6日，因要報稅、發薪，在電梯斷電情況下，10餘名員工從1樓逃生出入口爬樓梯爬到37樓，中間完全沒有任何逃生梯可對外；樓梯內空氣稀薄，大家下樓後都快窒息。

員工質疑，管委會逕自斷水斷電，若過程中衍生損害賠償、人身安全責任，「管委會要負責嗎？」管委會監委出面表示，當初所有權人是君鴻酒店，但君鴻已積欠巨額管理費，經與新所有權人凱德唐連繫後，凱德唐發函來告知，建議斷水斷電，管委會才會執行，要求該3間業者向君鴻、或凱德唐釐清。

黃柏霖會勘後表示，管委會斷水斷電有無違法仍待釐清，但最重要的是，要讓建管處來看大樓有無安全問題，必須確認高雄市每棟建築都是安全的。

主管公寓大廈的市府建管單位也派員來查看，據悉，該單位曾在9月初突擊檢查85大樓，當時並未發現公共安全問題，經了解，應是雙方對水電費、管理費繳交認知不同，沒辦法判斷誰對誰錯，接下來只能等85大樓在今年底前再申報公安檢查時，再檢查大樓有無落實公共領域安全。

受害業者高喊「韓市長救救我們」。據悉，君鴻、樂活、富勝、福勵等4家公司已在本月2日向高雄地檢署遞狀，提告85大樓管委會、凱德唐涉強制罪。

君鴻酒店歇業後，疑積欠管委會大筆管理費，遭斷水斷電，波及向君鴻租賃營業空間的業者...
君鴻酒店歇業後，疑積欠管委會大筆管理費，遭斷水斷電，波及向君鴻租賃營業空間的業者。記者賴郁薇／攝影
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君鴻酒店歇業後，疑積欠管委會大筆管理費，遭斷水斷電，波及向君鴻租賃營業空間的業者...
君鴻酒店歇業後，疑積欠管委會大筆管理費，遭斷水斷電，波及向君鴻租賃營業空間的業者。記者賴郁薇／攝影
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君鴻酒店歇業後，疑積欠管委會大筆管理費，遭斷水斷電，波及向君鴻租賃營業空間的業者...
君鴻酒店歇業後，疑積欠管委會大筆管理費，遭斷水斷電，波及向君鴻租賃營業空間的業者。記者賴郁薇／攝影
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高雄市海霸王

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