189件大師刀劍作品穿越時空齊聚高雄 今起正修開展

2019-09-19 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



古有干將、莫邪鑄劍傳說，今有鑄劍職人打造刀劍精品。正修科技兵器專題展今天開幕，共集結海內外189件刀劍作品在台展出，開幕式上，武術道館館長詹棋名上場展演，草蓆應聲倒下，銳利刀峰驚動全場。校方指出，展覽物件包含鑄劍名家胡小軍打造的「九龍鬧海劍」，以及日本刀名師陳江榮「天照大神」，件件是精品。

正修科大、高雄古兵器藝術研究協會及成鋒貿易公司聯手策畫兵器展，「那個佩刀服劍的時代──世界刀劍巡禮」展覽今天開幕，共集結中華、日本、歐洲、伊斯蘭、非洲與東南亞六大區域刀劍作品，總數189件。

展出作品中，中華區展品跨越2千年時空，從西漢出土古文物至現代刀劍名家作品皆有，總數超過70件。策展單位指出，大陸作品「九龍鬧海劍」大有來頭，劍鞘精雕九隻蒼龍，劍刃以古法千錘百鍊，工序多達13000層，此作品是大陸浙江刀劍研究院長胡小軍手工製作，胡受電影古裝劇導演青睞，曾替赤壁、小夜刀打造專用刀劍。

「日本刀劍」設有專區，共展出太刀、野太刀、打刀、脇指、懷刀、小柄，以及大身槍、日式盔甲等配備。台籍匠師陳江榮曾赴日習藝3年，此次以「天照大神」參展。