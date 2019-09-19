園藝治療銀髮講師團出動 帶長者認識植物療癒力量

2019-09-19 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



一群熱愛園藝的銀髮族，退休後投入園藝治療領域，他們分享花花草草的專業知識，讓大家在「拈花惹草」過程中，認識植物療癒的力量。勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心最近開辦「青春壯遊—園藝治療給力培訓班」，吸引不少熱愛園藝的銀髮族參加，10名學員平均年齡68歲，經業師傳授專業知識，並實際到社區演練，他們將成為南部園藝治療領域的生力軍。

這群長輩19日展開「處女秀」，前進田寮區西德社區發展協會，74歲講師郭麗華是百貨行銷組長退休，另名72歲講師邱定和則是退休機械技工，其餘學員當助教，帶著社區內平均年齡更長的85歲長輩們，一起製作魔晶土盆栽、療癒紙繡球花等，感受植物生命力。

「看著植物開花結果，內心會感到幸福！」郭麗華一邊帶著社區長輩做園藝、一邊分享投入園藝治療的心路歷程。她表示，自己曾在電子公司擔任教育訓練人員，也當過百貨行銷部門組長，繁忙工作外，在住家栽種不少蔬果「紓壓」，退休後經南區銀髮中心輔導員諮詢，推薦接受園藝治療講師課程，她決定退而不休，將興趣結合工作，在園藝治療領域開拓第二職涯。