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園藝治療銀髮講師團出動 帶長者認識植物療癒力量

2019-09-19 17:11聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

一群熱愛園藝的銀髮族，退休後投入園藝治療領域，他們分享花花草草的專業知識，讓大家在「拈花惹草」過程中，認識植物療癒的力量。勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心最近開辦「青春壯遊—園藝治療給力培訓班」，吸引不少熱愛園藝的銀髮族參加，10名學員平均年齡68歲，經業師傳授專業知識，並實際到社區演練，他們將成為南部園藝治療領域的生力軍。

這群長輩19日展開「處女秀」，前進田寮區西德社區發展協會，74歲講師郭麗華是百貨行銷組長退休，另名72歲講師邱定和則是退休機械技工，其餘學員當助教，帶著社區內平均年齡更長的85歲長輩們，一起製作魔晶土盆栽、療癒紙繡球花等，感受植物生命力。

「看著植物開花結果，內心會感到幸福！」郭麗華一邊帶著社區長輩做園藝、一邊分享投入園藝治療的心路歷程。她表示，自己曾在電子公司擔任教育訓練人員，也當過百貨行銷部門組長，繁忙工作外，在住家栽種不少蔬果「紓壓」，退休後經南區銀髮中心輔導員諮詢，推薦接受園藝治療講師課程，她決定退而不休，將興趣結合工作，在園藝治療領域開拓第二職涯。

77歲的學員蔡重信也說，自己從機械技工退休後，就每天種菜過著田園生活，因為得知南區銀髮中心有園藝治療課程，相當有興趣，主動報名參加，希望未來善用第二專長，從事園藝治療相關工作。銀髮人資中心表示，未來將為長輩們推介到社區活動中心或長照據點擔任園藝治療講師，透過手做小物，傳達植物療癒的力量。

一群平均年齡68歲的銀髮族園藝治療講師團，首度走入社區，為更高齡的長者提供園藝治...
一群平均年齡68歲的銀髮族園藝治療講師團，首度走入社區，為更高齡的長者提供園藝治療課程，認識植物療癒的力量。記者蔡容喬／攝影
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77歲學員蔡重信（中）退休後每天種菜過著田園生活，此次擔任助教教長輩們製作盆栽，...
77歲學員蔡重信（中）退休後每天種菜過著田園生活，此次擔任助教教長輩們製作盆栽，內心成就滿滿。記者蔡容喬／攝影
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74歲的郭麗華（右三）退休前從事教育訓練及行銷工作，口才便給，熱愛園藝的她化身講...
74歲的郭麗華（右三）退休前從事教育訓練及行銷工作，口才便給，熱愛園藝的她化身講師，向社區長者們講解花花草草的知識，認識植物療癒的力量。記者蔡容喬／攝影
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銀髮族

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