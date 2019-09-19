一場屬於記憶的嘉年華 貓王和瑪麗連夢露都來了
9月21日是國際失智症日，屏東基督教醫院與三地門鄉今天聯合舉辦「記憶久憶久嘉年華」，鼓勵長輩穿著自己做的或是最愛的服飾登場，有爺爺打扮成自己最愛的「貓王」，也有奶奶化身瑪麗連夢露，現場猶如一場變裝嘉年華，屏基藉此呼籲各界重視失智症問題，估計屏東縣仍有超過數千人未被及時發現。
根據衛福部統推估，目前台灣失智症患者已逾27萬人，平均每100人就有1人罹患失智症。但根據健保診斷資料，符合失智診斷者僅7萬多人，確診率僅3成。若依偏鄉失智症盛行率14%推估，屏東縣仍有超過數千名以上失智長者，未能及早發現。
屏基指出，一般人對失智症的迷思，是把失智視為正常老化的必然結果，因此延誤診斷治療的先機。但事實上失智症是一種疾病，並非正常老化，必須就醫接受治療並獲得後續照顧。
今在「2019年國際失智症月─記憶久憶久嘉年華活動」中，最特別的節目是「樂齡活力SHOW出來」，鼓勵長輩穿著自己做的服飾、最喜愛的服飾，或對自己最有意義的服飾登台走秀。
87歲的陳茶郎來自三地門鄉青葉村，貓王是他最欣賞的歌手之一，今天他特別裝扮成貓王向偶像致敬。同樣來自青葉村79歲的馬愛玉，這次打扮成性感的瑪麗蓮夢露；還有代表三地門鄉日間照護中心走秀的70歲劉達榮，以前是一位義警，他還找出當年的義警服裝及帽子展現英姿。
屏基表示，今天的活動是由7-ELEVEN把愛找回來公益零錢捐支持，而7-ELEVEN門市店員也接受「失智友善課程」，成為社區守護失智症長者的一份子；其中位於三地村的頭目門市即是屏基在三地村打造失智友善社區的過程當中，重要的友善據點之一。
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