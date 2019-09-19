一場屬於記憶的嘉年華 貓王和瑪麗連夢露都來了

2019-09-19 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



9月21日是國際失智症日，屏東基督教醫院與三地門鄉今天聯合舉辦「記憶久憶久嘉年華」，鼓勵長輩穿著自己做的或是最愛的服飾登場，有爺爺打扮成自己最愛的「貓王」，也有奶奶化身瑪麗連夢露，現場猶如一場變裝嘉年華，屏基藉此呼籲各界重視失智症問題，估計屏東縣仍有超過數千人未被及時發現。

根據衛福部統推估，目前台灣失智症患者已逾27萬人，平均每100人就有1人罹患失智症。但根據健保診斷資料，符合失智診斷者僅7萬多人，確診率僅3成。若依偏鄉失智症盛行率14%推估，屏東縣仍有超過數千名以上失智長者，未能及早發現。

屏基指出，一般人對失智症的迷思，是把失智視為正常老化的必然結果，因此延誤診斷治療的先機。但事實上失智症是一種疾病，並非正常老化，必須就醫接受治療並獲得後續照顧。

今在「2019年國際失智症月─記憶久憶久嘉年華活動」中，最特別的節目是「樂齡活力SHOW出來」，鼓勵長輩穿著自己做的服飾、最喜愛的服飾，或對自己最有意義的服飾登台走秀。

87歲的陳茶郎來自三地門鄉青葉村，貓王是他最欣賞的歌手之一，今天他特別裝扮成貓王向偶像致敬。同樣來自青葉村79歲的馬愛玉，這次打扮成性感的瑪麗蓮夢露；還有代表三地門鄉日間照護中心走秀的70歲劉達榮，以前是一位義警，他還找出當年的義警服裝及帽子展現英姿。