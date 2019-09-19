從罵到臭頭到評鑑甲等 屏東枋寮垃圾掩埋場脫胎換骨

2019-09-19 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣枋寮區域性垃圾衛生掩埋場在去年一場連續數日的火災，引發嚴重空氣汙染，被民眾罵到翻；縣環局痛定思痛力求改善，除了加強自我管理，年初主動向環保署爭取補助經費改善場區環境，強化各項防汙措施和綠美化植栽，半年來已見成效，在環保署今年度全國公有掩埋場查核，評鑑考核為獲甲等，環保局長顏幸苑特別向每天在垃圾場與垃圾為伍的工作同仁致意。

顏幸苑說，枋寮區域性垃圾衛生掩埋場配合中央政策辦理活化工程及場內外道路改善工程，優先使用底渣再生粒料，解決縣內焚化爐產生的飛灰穩定化物及底渣問題，暫置生活垃圾皆鋪設防塵網防止飛散或覆土復育，並定期辦理廠內人員之消防演練增設消防水池，強化場內消防安全。

縣環保局同時強化暫置垃圾消毒減少異味產生、增加灑水車次及植栽綠美化廊道、以減少揚塵汙染等場務操作，讓垃圾場環境煥然一新，有脫胎換骨感覺。