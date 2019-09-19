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從罵到臭頭到評鑑甲等 屏東枋寮垃圾掩埋場脫胎換骨

2019-09-19 15:41聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣枋寮區域性垃圾衛生掩埋場在去年一場連續數日的火災，引發嚴重空氣汙染，被民眾罵到翻；縣環局痛定思痛力求改善，除了加強自我管理，年初主動向環保署爭取補助經費改善場區環境，強化各項防汙措施和綠美化植栽，半年來已見成效，在環保署今年度全國公有掩埋場查核，評鑑考核為獲甲等，環保局長顏幸苑特別向每天在垃圾場與垃圾為伍的工作同仁致意。

顏幸苑說，枋寮區域性垃圾衛生掩埋場配合中央政策辦理活化工程及場內外道路改善工程，優先使用底渣再生粒料，解決縣內焚化爐產生的飛灰穩定化物及底渣問題，暫置生活垃圾皆鋪設防塵網防止飛散或覆土復育，並定期辦理廠內人員之消防演練增設消防水池，強化場內消防安全。

縣環保局同時強化暫置垃圾消毒減少異味產生、增加灑水車次及植栽綠美化廊道、以減少揚塵汙染等場務操作，讓垃圾場環境煥然一新，有脫胎換骨感覺。

她說，有鑑於枋寮區域性垃圾衛生掩埋場掩埋不可燃廢棄物區域將屆飽和，已再向環保署爭取核定補助經費活化一期垃圾場空間及設置屏東縣區域性廚餘堆肥處理場，未來掩埋場除掩埋焚化爐產生的飛灰穩定化物外，將轉型為多元化廢棄物處理，已規畫廢棄物機械分選使垃圾減量均質化，減少對焚化爐的損害、巨大廢棄物破碎、廚餘回收再利用、增設太陽能設施等工作，使整體操作營運管理邁向低碳節能、循環經濟的目標。

屏東縣枋寮區域性垃圾衛生掩埋場強化各項防汙措施和綠美化植栽，半年來已見成效，在環...
屏東縣枋寮區域性垃圾衛生掩埋場強化各項防汙措施和綠美化植栽，半年來已見成效，在環保署今年度全國公有掩埋場查核，評鑑考核為獲甲等。圖／屏東縣政府提供
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廢棄物屏東縣

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