親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

921廿周年／5個耐震檢測項目 檢視你家房屋安全

暗黑版扭蛋上線！6旬翁砸300萬 只為心愛的那個「她」

高雄路燈明年全換成節能路燈 節省電費每年1.08億

2019-09-19 12:34聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄市有24萬盞路燈，目前仍有約12萬餘盞路燈為傳統路燈，在路燈的維護上，由巡檢人員依巡查區域及路線進行巡視及檢修，需耗較多人力且費時，高雄市政府規劃把12萬盞傳統路燈全數更換為節能、故障率較低的節能路燈，預計明年完成換裝。

高雄市工務局表示，高雄市政府著手規劃路燈換裝節能減碳的計畫（PFI），並提升路燈維修效能，預計明年底完成換裝。

工務局長吳明昌說，路燈換裝計畫是採用PFI（Private Finance Initiative,民間融資提案）的方式，辦理高雄市的傳統路燈全面汰換及後續維護，在不增加預算的情形下，將高雄市12萬餘盞傳統路燈全數更換既節能、故障率較低的LED節能路燈。

工務局說，12萬盞汰換的路燈中，約有8萬盞更將建置為智能路燈，不只可以反映路燈是否故障，還具有遠端監控路燈狀態的功能，更能與現有的系統結合進行管理及維護，在維修通報上也會更有效率。

養工處表示，「高雄市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案」已於日前公開招標，並定於10月15日投標截止。

養工處說，將來換上節能及智能路燈後，除了可以減少巡查所需人力，更能改善夜間照明亮度、提升道路照明與環境能見度，增進用路安全，且與高耗能的傳統路燈相比，預計每年可為高雄市省下耗電量約7千萬度、碳排量約3萬7千噸及電費支出約1.08億元。

高雄市政府規劃把高雄12萬盞傳統路燈全數更換為節能、故障率較低的節能路燈，預計明...
高雄市政府規劃把高雄12萬盞傳統路燈全數更換為節能、故障率較低的節能路燈，預計明年完成換裝。圖／高雄市工務局提供
分享

高雄市減碳

相關新聞

墾丁「秋天不吶喊音樂節」 歌手楊丞琳、萬芳等上陣

2019-09-19 09:43

高市23日起發送重陽敬老金 百歲人瑞今年275人

2019-09-19 12:34

賽格威又來了！台灣設計展及國慶焰火號召熱血志工

2019-09-19 12:09

高雄青年國中閒置地下室 變身「微型藝廊 」

2019-09-19 12:02

曾被緝毒犬退訓的拉拉Colin 搖身成變國際搜救犬

2019-09-19 07:59

高雄檢舉交通違規 亂停車最多

2019-09-18 23:52

廢棄營區 為社區營造孵種子

2019-09-18 23:49

國慶焰火在屏東 300遊覽車接駁

2019-09-18 23:48

關心搜救犬 義大捐專用警備車

2019-09-18 23:46

【重磅快評】大港不會被打敗？檢警挺得住總統的關切嗎

2019-09-18 17:57

影／屏市萬年溪畔李宅揭神秘面紗 原來是父親為愛女興建

2019-09-18 17:45

綠鬣蜥換老鷹紅豆 屏東縣2個月捕捉1317隻

2019-09-18 17:29

21項計畫74億多元 立委賴瑞隆：中央未卡韓持續建設高雄

2019-09-18 16:30

女議員指大港開唱規避採購法 高市：依法補助

2019-09-18 14:45

全國古蹟日 今年屏東當主場

2019-09-18 14:05

特勤退伍當蜂農 四處為家難不到他

2019-09-18 14:04

鳳山溪變「草莓牛奶河」 環保局採河道殘留水樣送驗

2019-09-18 13:07

高市文化局訂約聘雇人員考核原則 尹立：整肅異己

2019-09-18 12:11

高雄內門納入灌區 水利會解決農民用水問題

2019-09-18 11:59

大港開唱不辦有「背後靈」？民代質疑刻意規避採購法

2019-09-18 11:40

鼓勵青年參與社區營造 高市首創社區營造教學實驗所

2019-09-18 11:32

黃偉哲歡迎大港開唱來台南 藍營：拿納稅錢歌頌仇恨？

2019-09-18 11:25

漂鳥返鄉 點亮美濃山下香蕉與黑膠三合院

2019-09-18 10:25

特勤部隊退伍當蜂農 再辛苦也難不倒他

2019-09-18 07:47

鵝鑾鼻賣場基地挖到史前寶 攤商咬牙再忍4年鐵籬黑暗期

2019-09-18 07:46

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

國慶焰火交通規畫看這裡 屏縣預估吸引10萬人潮

2019-09-18 12:09
看更多

熱門文章

影／屏市萬年溪畔李宅揭神秘面紗 原來是父親為愛女興建

2019-09-18 17:45

5年踏遍22所偏鄉小校拍畢業照 周盟欽走了

2019-09-18 15:58

綠鬣蜥換老鷹紅豆 屏東縣2個月捕捉1317隻

2019-09-18 17:29

南彰化有線電視一家獨大？ 立委洪宗熠：看多少繳多少

2019-09-18 14:27

【重磅快評】大港不會被打敗？檢警挺得住總統的關切嗎

2019-09-18 17:57

影／搶先看！台南六甲彩繪稻田 國慶連假觀景台開放

2019-09-18 14:54

雲林拱範宮鎮殿媽祖「粉面」惹議 廟方：擲筊7柸獲媽祖同意

2019-09-18 13:12

網友淚推台中50元大杯芒果牛奶 老闆嘆：生意都被手搖店搶走

2019-09-19 10:47

曾被緝毒犬退訓的拉拉Colin 搖身成變國際搜救犬

2019-09-19 07:59

花蓮壽豐荖溪出現「大尾鱸鰻」 要賣給有緣人

2019-09-18 14:46

桃園航空城區段徵收第一步 居民：應照顧弱勢小地主

2019-09-18 18:01

竹縣首座公共托育家園在縣府內 今起歡迎家長來登記

2019-09-18 17:35

永和國民運動中心優惠納鄰近中和10里 估4萬里民受惠

2019-09-18 18:44

影／台中懸日美景今天現身 人潮擠爆天橋

2019-09-18 20:20

影／20「老兵」重返馬祖勾回憶 林右昌帶吉古拉探視阿兵哥

2019-09-18 19:34

基隆富貴市場4樓鋼筋裸露、水泥崩落 市府將評估安全性

2019-09-18 16:01

嘉義「萬鷺朝鳳」換隊型 鳥友看了超驚嘆

2019-09-18 13:54

再開砲！台南市政府未編列義消協勤費 議長向義消致歉

2019-09-18 16:37

國慶焰火在屏東 300遊覽車接駁

2019-09-18 23:48

南投縣國姓驛站要搬家 老街旁廣場重建俄式建築

2019-09-19 07:39

影／蔡適應成立絹印小棧大走文青風 基隆囝仔自己絹印

2019-09-18 17:10

永和運動中心推優惠日 納入中和10里

2019-09-18 23:28

影／台鐵票務中心 全台各站紙本車票誕生地

2019-09-18 16:58

台中路平專案重劃標線 路邊停車格變小了

2019-09-18 16:02

無人機歷史性首場術科考試 風力太強被迫「喊卡」

2019-09-18 23:41

陸客來台少 台中市原住民議員：對原民經濟衝擊尤大

2019-09-18 17:58

影／出國忘記關水閥害2貓被淹 網友：鏟屎官慘了

2019-09-18 16:03

擋土牆美化變醜化 基隆不再補助要求自然就好

2019-09-19 11:22

女議員指大港開唱規避採購法 高市：依法補助

2019-09-18 14:45

影／幸福農村的樣貌 麻豆農會：在地食材料理老少共食

2019-09-18 16:58

台大醫雲林分院阿波羅計畫監測 雲林近七成老人衰弱

2019-09-18 14:47

公車未確實靠站 北市記點扣分

2019-09-19 00:02

橋不只是橋 故宮南院新地景藝術競圖首獎鄒橋明年施工

2019-09-18 17:00

墾丁「秋天不吶喊音樂節」 歌手楊丞琳、萬芳等上陣

2019-09-19 09:43

台南街頭藝術節周五至周日登場 交管懶人包報你知

2019-09-18 23:46

三芝廢營區活化要動工 市集結合鐵馬驛站

2019-09-18 19:35

壽豐捕到「大尾鱸鰻」 重達25斤

2019-09-19 00:10

長照職缺炙手可熱 明新北中和徵才

2019-09-18 15:14

屈公病陸續爆發 重災區新北國強嶺封鎖遭疑不周全

2019-09-19 10:37

衝刺兒少專戶開戶率 桃市擬加發500元開戶禮券

2019-09-18 16:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top