高雄路燈明年全換成節能路燈 節省電費每年1.08億

2019-09-19 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市有24萬盞路燈，目前仍有約12萬餘盞路燈為傳統路燈，在路燈的維護上，由巡檢人員依巡查區域及路線進行巡視及檢修，需耗較多人力且費時，高雄市政府規劃把12萬盞傳統路燈全數更換為節能、故障率較低的節能路燈，預計明年完成換裝。

高雄市工務局表示，高雄市政府著手規劃路燈換裝節能減碳的計畫（PFI），並提升路燈維修效能，預計明年底完成換裝。

工務局長吳明昌說，路燈換裝計畫是採用PFI（Private Finance Initiative,民間融資提案）的方式，辦理高雄市的傳統路燈全面汰換及後續維護，在不增加預算的情形下，將高雄市12萬餘盞傳統路燈全數更換既節能、故障率較低的LED節能路燈。

工務局說，12萬盞汰換的路燈中，約有8萬盞更將建置為智能路燈，不只可以反映路燈是否故障，還具有遠端監控路燈狀態的功能，更能與現有的系統結合進行管理及維護，在維修通報上也會更有效率。

養工處表示，「高雄市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案」已於日前公開招標，並定於10月15日投標截止。