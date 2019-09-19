高雄青年國中閒置地下室 變身「微型藝廊 」

2019-09-19 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市青年國中最近將閒置多時的地下室改造成20多坪大小的「微型藝廊」，首檔展覽與廣達文教基金會合作，引進多幅中西名畫大師作品，讓學生不用到美術館，在學校「青年藝廊」就能實地欣賞藝術作品，有學生看展時，搞笑模仿畢卡索畫作及攝影作品中的動作，表示「當模特兒很違反人體工學，還滿累的！」

青年國中表示，該校今年獲得「藝術教育貢獻獎」，將代表參加全國藝術教育貢獻獎評選，為了讓學校師生懂得欣賞名畫，培養藝術與美感素養，將齊白石、徐悲鴻、張大千、趙無極與畢卡索等中西代表性藝術家的畫作帶進校園，過去只能在課本上看到的畫作，現在就在藝廊中展出，自本周起展出至10月4日。

該校總務主任黃紘育說，學生們對於藝術老頑童畢卡索的抽象作品特別有興趣，美術老師便以看懂畢卡索抽象畫風中的情感表現為切入點，為引導學生審美與理解大師作品，探索立體派技法，還特別上演模仿秀，讓學生觀察後，做出畫作及攝影作品中的人物姿勢，搞笑之餘，學生也對於畫家的生平、風格與作品想表達的意念更有認識。