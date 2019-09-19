墾丁「秋天不吶喊音樂節」 歌手楊丞琳、萬芳等上陣

2019-09-19 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



被譽為南台灣流行音樂盛事的墾丁「春天吶喊」和「春浪」音樂節，受低迷票房影響今年出走到高雄，屏東縣政府嘗試打造新的墾丁音樂品牌，9月20日、21日在墾丁大灣遊憩區舉辦「秋天不吶喊音樂節」，有別以往搖滾、電音等樂風，改以情歌為主軸，請到楊丞琳、艾怡良、萬芳等歌手，輪番上陣，讓樂迷以草地為毯，吹著海風享受浪漫音樂；因不少樂迷揪團南下，墾丁旅宿業本周末住房率提升至七至八成。

墾丁春吶、春浪出走沒關係，屏東縣政府為喜愛音樂的墾丁遊客補上「秋天不吶喊音樂節」，20、21日（周、六日）晚間7時至10時在墾丁大灣遊憩區登場；2天的音樂節分別以「戀愛」、「失戀」為主題，設計不同歌單，音樂節卡司陣容堅強。

第1天以戀愛為主題，邀「全能天后」楊丞琳、「清新歌手」吳汶芳、「創作才女」白安，透過其歌聲與歌曲意境，讓觀眾感受純純的愛戀氛圍；第2天以失戀為主題，邀請「金曲歌后」艾怡良、「可愛甜心」小球、「天籟歌手」江美琪、「歌壇天后」萬芳，讓觀眾透過音樂與歌聲得到療癒以及再次愛的勇氣。