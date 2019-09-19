曾被緝毒犬退訓的拉拉Colin 搖身成變國際搜救犬

2019-09-19 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



拉不拉多犬Colin三年前在海關關務署緝毒犬中心因適應不良遭到淘汰，結果高雄市消防局特搜中隊搜救犬隊「慧眼識英雄」，調教牠成為南台灣第一隻獲得聯合國認證的國際搜救犬，是高雄市搜救犬隊「金招牌」。

國際重大災難中，參與救援的搜救犬靠著靈敏嗅覺，常及時解救性命垂危的生命，蔚為佳話。全台目前有7隻通過聯合國認證的搜救犬，高雄市消防局搜救犬隊特訓的Colin是其中之一，也是南台灣第一隻。

高雄市消防局94年投入搜救犬訓練，訓練的犬隻曾參與莫拉克風災土石流、宜蘭創意旅行社遊覽車翻車意外、高雄氣爆、0206台南強震及花蓮地震等大型搜救行動，目前隊上有5名領犬員、17隻訓練犬，8隻通過認證。

搜救犬隊小隊長陳致三說，搜救犬經訓練、考試到能出勤，2歲到8歲是服勤黃金時段，養成十分不易。隊上搜救犬最遠到過海地，近年則參與過2014年高雄氣爆等搜救任務。

「這些毛小孩很聽話，任勞任怨，無怨無悔，不會罷工或要求加班費」，陳致三說，搜救犬服從性高，靠著嗅聞人類皮膚代謝細胞的氣味救人，曾有一隻參與高雄氣爆救災的民間犬隻，穿梭災區救人，累到舌頭都快掉到地上，仍不停歇，結果隔天殉職，鞠躬盡瘁。