職訓圓夢 25歲公車女運將上路受歡迎

2019-09-18 18:53 中央社 高雄18日電



25歲的「小不點」彭意雯跟其他小女生一樣喜愛追星、看韓劇，經職訓圓夢成為帥氣的女運將，在男駕駛中特別顯眼，成為最年輕的高市公車女司機，上路以來頗受歡迎。

彭意雯是高市勞工局去年委託辦理大客車駕駛培訓課程的結訓學員，取得大客車駕照並如願當上客運駕駛長，也是首名職訓班女性學員成功上工擔任大客車駕駛工作，跳脫駕駛性別刻板印象。

被男同事叫「小不點」的她是高市最年輕的公車女司機，開起大車架式十足，駕車技巧很熟練，也比男性駕駛更細心、更有親切感，上路以來頗受歡迎。

彭意雯大學畢業後從事過餐飲業工作、業務人員，因父親經營油罐車運輸業，經常要跟車，擔任父親的隨車助理人員，深刻體驗駕大車的甘苦，更懷抱駕駛大型運輸工具的夢想，父親總寄予厚望，希望她能開油罐車繼承家業，媽媽卻希望她能找文雅一點的工作，但她總覺得載人比載貨更有溫度，因而選擇擔任公車司機。

至於最喜歡開哪一路線公車，彭意雯說，「旗津線」因為可以感受到公車上觀光客歡樂的旅遊氣氛，而在地的阿婆們也習慣搭她的車去市場買菜，雖然只坐4、5站，就像家人一樣對她噓寒問暖。

她說，曾被乘客投書讚揚很親切，還因此被記嘉獎勉勵；路上偶而也會遇到做生意的阿姨在路邊揮手攔車送飲料、點心，享受旗津在地人的熱情和人情味。

她認為，對乘客而言，只要搭車時能夠感到安全、舒適才是最重要的，駕駛人的性別其實沒那麼重要。