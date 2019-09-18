影／屏市萬年溪畔李宅揭神秘面紗 原來是父親為愛女興建

2019-09-18 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



位於屏東市萬年溪畔的李家宅第，今天第一次對外界開放，近百年的豪宅雖已老舊，仍然展現華貴氣質，為了重現老屋風華，李家今年向文化部申請「私有老建築保存再生計畫」，準備著手修復，預計明年底重展新貌，李家第六代傳人李權高希望未來能匯聚藝文能量，在此展現李家和屏東近代發展的故事。

屏東市萬年溪旁有兩幢李家宅第，一直是溪畔最神密的大宅院，一幢是「小提琴之母」李淑德的故居，另一幢則是李淑德伯父李明道的房子，今日開放的是李明道當年興建的宅院，對面李淑德故居依然大門深鎖。

據李家人說，他們的祖先李仲義三兄弟原在萬丹創立商號「鼎昌號」，後來成為萬丹首富，第三代李明道因為女兒李初雪考上屏東女中，為了方便女兒求學，於是到屏東市萬年溪畔購地「起樓仔厝」，李淑德的父親李明家也到屏東隔鄰興建，興建之初，兩幢宅院是相通的，並沒有圍牆及馬路阻隔，後來因開路，才分立道路兩旁。

根據高雄大學建築系教授陳啟仁團隊調查，這幢因為父愛興建的和洋式樓房，大約建造於1924年至1932年間，坐擁廣大庭院、早期還有水池、小橋及涼亭等造景，佔地超過千坪，光是洋樓內洗石子的運用，就有多種樣貌，還有八角窗、旋轉窗等，光是建築設計，處處可見巧思，也展現過去的生活風格。

據第六代李權高說，他小時候還和父母及祖父母住在這幢大宅院裡，光是在院子裡跑來跑去，就是最豐富的童年回憶。大約7年前，他們才搬走，不過對老宅院的懷念始終不曾改變。

今年他們向文化部申請「私有老建築保存再生計畫」，準備重修老宅，同時今天李家也集結喜愛老屋文化的人士組成鼎昌號文化協會，希望逐步重現老屋當年的風華。