21項計畫74億多元 立委賴瑞隆：中央未卡韓持續建設高雄

2019-09-18 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市籍立委賴瑞隆今天召開第11次「高雄亞洲新灣區產業發展策略」座談會，與會的國家發展委員主委陳美伶及經濟部、海洋委員會官員彙整中央在高雄亞洲新灣區推動的5大產業策略，共21項計畫，初期中央各部會將投入74.24億元來推動，明年度投入金額為7.11億元。賴瑞隆表示，這些計畫有的由中央主導，有的是補助地方，證明 中央對高雄的建設並未因高雄市長是國民黨韓國瑜就不支持，反而是持續建設高雄。

賴瑞隆說，這場「高雄亞洲新灣區產業發展策略」座談會在台北召開，陳美伶、經濟部長沈榮津、經濟部加工處長黃文谷、海洋委員會副主委莊慶達、中央各相關部會代表、高雄市政府各相關局處官員共同參與。

陳美伶在座談會中表示，亞洲新灣區計畫對高雄產業升級、城市轉型相當重要，需要中央地方共同合作，國發會定期跨部會召開執行情形會議，滾動式檢討、修正各項計畫成效，8月23日召開過會議檢討執行情形，亞洲新灣區五大產業策略共計21項計畫，中央各部會投入74.24億元經費，明年度將投入7.11億元協助推動

陳美伶說，在新南向政策方面，交通部透過新南向國家降落費優惠、包機獎助、延長免簽天數等具體措施，增加新南向國家航點航班，讓高雄機場充分發揮新南向基地門戶功能；教育部、經濟部透過各項人才培育計畫，培育更多國際企業、大型會展產業上人才；國營事業開發方面，包括台糖港埠區、物流園區及台電「特貿三」土地都已啟動招商程序。

黃文谷說，經濟部會同各局處逐年提出計畫經費，因應地方政府、業者及學研機構需求，滾動式檢討修正，持續在預算、技術、人才培育及招商整備工作等面向大力支持，同時積極協助企業回台投資、人才進駐高雄；包含體感科技投注12.37億元、智慧新城區1.6億元、物聯網0.76億元、新南向基地0.65億元等。

賴瑞隆表示，根據經濟部的計畫，體感科技以高雄亞灣作為示範基地，中央前瞻經費編列4年10億元，去年已完成體感科技基地場域整備、軟硬體、人才進駐工作，以「前店後廠」模式營運，明年度編列體感園區計畫3億元、次世代環境智能系統技術研發與應用計畫5850萬元；經濟部技術處主導技術研發與新型態產品及服務開發應用工作，建構體感科技產業生態系；加工處促產學研機構合作，培育跨域創價人才及媒合就業機會；工業局將以「體感嘉年華」活動協助推動2020年體感科技，以貨櫃改裝車巡迴提供各種體感創新應用，舉辦體創新活動，集結學研、企業人才作為重要交流展示平台。

經濟部工業局則結合Iot物聯網技術，明年將投入1000萬元經費，延續「智慧電子計畫─南部晶片培育中心」，推動IC設計、智慧電子、物聯與人工智慧等應用產業，在高雄形成智慧電子與物聯產業聚落；投注「南部晶片物聯網智造整合服務基地計畫」1955萬元，將協助中小企業提供物聯創新產品一站式製造服務，串聯南部晶片設計研發培育中心，擴大提供南部創新物聯產品實現之服務；國發會主導「亞洲‧矽谷─強化物聯網資安防護計畫」，將接軌國際物聯網資安防護要求，提升產業競爭力。

推動智慧城市方面，經濟部續推「普及智慧城鄉生活應用計畫」，去年高市府各局處提報相關計畫，中央已補助高雄市政府5.11億元，今年核定1億元，明年推動智慧城市示範計畫，包含智慧交通、智慧觀光、智慧健康、智慧照護等領域應用；交通部「智慧運輸系統發展建設計畫」今年編列2300萬元，促高雄市辦理自動駕駛巴士試運行、偏鄉多元運具行動服務、車路協同設計實作等計畫，以亞洲新灣區作為示範場域。

賴瑞隆表示，「2035高雄機場整體規畫」，中央核定總經費252億元，將國內外航廈改建整併，未來集中式大航廈年容量可達1650萬人次；海洋委員會明年度編列250萬元，要推動遊艇產業及休憩環境，串聯南台灣遊艇基地體驗、遊艇推廣行銷活動；110年到113年將擬研「藍色經濟產業與漁港空間利用多元創新發展方案」計畫，投入 21億元經費，協助高雄漁港空間應用，要創造多元藍色經濟商機；另外，高雄港第三船渠大港橋暨遊艇碼頭專區擋浪設施預計今年底完工，客運專區預計明年底完工，可增加國外旅運人次，農委會規畫投入13.7億元，分年執行，借鏡日本築地市場，打造現代化國際觀光魚市。