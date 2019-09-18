全國古蹟日週末展開 鄭麗君邀大家走入歷史現場

2019-09-18 16:24 中央社 屏東縣18日電



2019年全國古蹟日21日、22日登場，文化部長鄭麗君、各縣市代表及屏東縣長潘孟安，今天在屏東市勝利新村以拼圖方式拼出全國古蹟日地圖，為2019年全國古蹟日揭開序幕。

法國文化部在1984年將每年9月第3個週末訂為「古蹟日」，文化部於2001年開始響應國際古蹟日，今年結合「再造歷史現場計畫」，補助全國各直轄市、縣市政府同步舉辦古蹟日活動。

揭幕儀式在屏東勝利新村舉行，鄭麗君致詞表示，「再造歷史現場」是文化部的重要政策，截至目前文化部已核定20縣市共30案的「再造歷史現場計畫」，屏東縣是文化保存的資優生，「再造歷史現場」計畫補助經費是全國最多，文化部與屏東縣政府合作，以屏東縣作為主場，來推動古蹟日。

她表示，勝利新村是屏東「再造歷史現場計畫」中的「屏東飛行故事」場域，其中登錄為歷史建築的場域多達49棟、76戶，這些日式宿舍群記錄了台灣社會中各族群交融互動的歷史，也留下軍官及眷屬從臨時安置到落地生根的故事。

鄭麗君說，文化部與屏東縣政府合作，串連「屏東飛行故事」、屏東菸葉廠、牡丹社事件3個「再造歷史現場計畫」，透過邀請在地藝文工作者舉辦工作坊、文化小旅行導覽、AR互動體驗式導覽、南迴鐵路藍皮火車小旅行等方式，帶領大家走進故事現場，認識發生在屏東的故事。

潘孟安表示，文化可以超越藝文活動相關的軟硬體建設，邀請民眾走入勝利新村，感受文化資產活化所帶來的生命力。今天起至10月20日期間，屏東勝利新村有各式主題特展，21日、22日另有「我們的歷史LiveShow」嘉年華遊行及大型市集活動。

文化部表示，2019年全國古蹟日呼應「歐洲遺產日」年度主題「藝術與娛樂」，將主題訂為「文化資產．遊於藝」，將台灣在地的本土文化、藝術、娛樂特色轉化後再現，使有形及無形文化資產作為跨越古今生活風貌呈現的載體，增進不同世代民眾對文化資產保護觀念、發展趨勢的認識。