金門烈嶼風情美不勝收 攝影比賽吸引遊客

2019-09-18 15:02 中央社 金門縣18日電



金門縣烈嶼鄉公所今天表示，「烈嶼風情」攝影比賽23日起收件，期盼透過照片詮釋的烈嶼美景，吸引遊客認識當地，進而到此旅遊，愛上這離島中的離島，發現更多烈嶼風情。

烈嶼鄉公所發布新聞稿表示，結合烈嶼地區推廣觀光，希望藉由攝影比賽活動，吸引遊客認識烈嶼鄉，邀請攝影好手透過鏡頭呈現令人動容的攝影作品。此外，配合在圖書館設立攝影相關主題書區，藉攝影比賽提升圖書館圖書借閱率。

鄉公所秘書方小萍表示，攝影主題以烈嶼鄉美景為主，而非特寫人物，凡能以優異的構圖、輪廓、光影、色調、技巧等充分呈現「烈嶼之美」的照片，都歡迎參賽。照片限為民國107年11月1日到108年10月31日期間拍攝。

鄉公所表示，凡中華民國國籍且愛好攝影的人士都歡迎參賽，但直接或間接參與本案的工作人員、鄉公所員工不得參與。每名參賽者作品以3張為限，連作（組照）不收，每人限得一獎項，以最高獎為主。

主辦單位將聘請攝影藝文領域專家學者組成評審團公開評選。評審標準，攝影主題呈現占40%、構圖與創意30%、攝影技巧25%，主題文字說明作品概念占5%。

前3名得主各獨得獎金新台幣2萬元、1萬5000元、1萬元；優選獎10名，各可得獎金2000元；佳作獎20名，各可得獎金1000元。

「烈嶼風情」攝影比賽9月23日開始收件，11月6日截止收信。鄉公所表示，信封上請註明「參加『烈嶼風情』攝影比賽」字樣，寄到金門縣烈嶼鄉林湖村西路60號。