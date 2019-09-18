女議員指大港開唱規避採購法 高市：依法補助

2019-09-18 14:45 中央社 高雄18日電



圖／翻攝自大港開唱粉絲頁 分享 facebook

「大港開唱」停唱風波未了，國民黨高市議員邱于軒今天指出，「大港開唱」補助經費規避政府採購法並點名前高市文化局長尹立等失職；文化局則表示，依法補助。

尹立表示，文化局歷年都是依藝文活動規模大小比例補助活動費用，「大港開唱」因補助款未超過活動費用的一半，不符採購法規定，仍屬補助的範疇；邱的邏輯好比政府補助民眾買一檯節能電冰箱，補助款還要受監督一樣可笑。

邱于軒上午在市議會開「榮光重返高雄、大港回歸市民」記者會，並邀高市府文化局、警察局、法制局等代表列席。

邱于軒指出，依據高市文化局與「大港開唱」主辦早單位出日音樂公司簽訂「文化局補助展演契約書」明文指「乙方（文化局）應依政府採購法及相關法令規定辦理」，從此可見補助出日音樂大港開唱的經費須符合政府採購法程序並接受監督。

邱于軒說，高市文化局表演藝術補助音樂類經費大多為新台幣1萬至5萬元間，但大港開唱2017年補助1000萬元、2018年補助1000萬元、2019年補助800萬元，尹立時任文化局長，王文翠時任文化局代理局長身為受委託機關代表竟未盡監督之責，身為議員更應監督本案。

邱于軒並要求政風單位進一步徹查本案是否涉及圖利罪。她強調，今年「大港開唱」是主辦單位不申請，而不是市府不核准。

文化局主任祕書劉秀英列席記者會則表示，文化局歷年來都依法補助「大港開唱」，也無「查水表」。

列席的高雄市警察局副局長陳書田對此則表示，本案已著手偵辦中，偵辦過程從未對外洩露任何偵查內容。