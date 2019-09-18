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鳳山溪變「草莓牛奶河」 環保局採河道殘留水樣送驗

2019-09-18 13:07聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市環保局針對鳳山溪中上游列管事業及非法地下工廠進行專案稽查，9月16日巡查時發現鳳山溪水溝變成草莓牛奶色，立即向上游追查鄰近洗車、遊覽車業及工廠排放情形，並採集河道殘留的粉紅色水樣送驗，現場量測pH 7.43、導電度877μS/cm，無明顯異常。今天再到鄰近工廠查核，若查到工廠違規排放將重罰停工。

環保局環境稽查科長林燦銘表示，鳳山溪區三商街與南和街177巷口大排水溝變成草莓牛奶色，環保局立即向上游追蹤查核。當地里長提供訊息可能為洗車、遊覽車業及鄰近工廠所造成，稽查人員循著大排水溝向上巡查約1.6公里，並未發現有異常排放情事。但發現粉紅色廢水是來自上游暗渠內排出，與排水溝內乳白色水體混合後造成大排染成粉紅色。

稽查人員採集河道殘留的粉紅色水樣送驗，現場量測pH 7.43、導電度877μS/cm，無明顯異常，水體僅帶有水溝味，並無化學異味，且重金屬檢測值皆為N.D值，初步排除酸洗或電鍍事業廢水排放。

環保局今天再派員至鄰近工廠查核，未發現異常排放現象，大排水溝不再有草莓牛奶色。稽查科參酌當地箱涵暗渠水路圖資發現，暗渠上游是收集鳳山五甲地區南京路與新富路一帶的民生汙水，初步研判汙染源可能為來自一般民宅或商家排出帶有紅色的物質，透過雨汙水暗渠系統排出，與大排水溝乳白色混和產生草莓牛奶的顏色。

林燦銘表示，有鑑於鳳山溪區南和街177巷口大排水溝常遭生活汙水排入，加上特殊的渠道底泥環境，經訪談當地耆老，此排水溝長年都呈現乳白色現象。環保局將加強稽查，並請水利局加速當地汙水下水道的接管率，及大排水溝底泥的清疏，解決鳳山溪大排長年水質問題。

環保局為了遏止事業工廠的廢水非法排放鳳山溪，針對鳳山溪中上游劃定為水汙染管制區，預定提前至今年11月底實施。未來只要有汙染水體行為，不論是個人或工廠，均可依水汙法開罰，最重可罰300萬元，列管事業單位最高可罰2000萬元。若經查獲違規排放將依法予以重罰停工，若嚴重著一併移請檢警刑事偵辦。

高雄市環保局稽查人員在鳳山溪水溝採樣化驗。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局稽查人員在鳳山溪水溝採樣化驗。圖／高雄市環保局提供
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鳳山溪保安宮前水色呈粉紅牛奶色。圖／高雄市環保局提供
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