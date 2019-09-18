高市文化局訂約聘雇人員考核原則 尹立：整肅異己

2019-09-18 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市文化局昨天開會通過「約聘雇人員考核原則」，明列十數條行為情事，可簽報立即開除，被認為是整肅異己。臉書社群「Wecare高雄」發起人尹立認為，這是威權時期陷人於罪的作法。文化局主祕劉秀英表示，考核原則的草擬都比照公務人員考績法相關規定，依程序規定辦理，建議外界應細看條文而非斷章取義。

尹立表示，文化局的「約聘雇人員考核原則」第三條在法規內洋洋灑灑列了12大罪狀，可以簽報局長立即開除。包括了洩漏機密、侮辱長官、挑撥離間、誣陷同事、破壞紀律、言行不檢、損害聲譽、存心刁難、曲解法令、不良後果、圖謀不法、貽誤公務等。

尹立指出，文化局全國皆然，都有很多約聘雇，而這是有其歷史背景。2000年前後，全國開始成立文化局，在這之前只是文化中心。文化業務多元繁雜專業，上從文化資產到表演藝術、電影、視覺藝術、流行音樂、文化創意產業等等。公務員考試進來的人，如何面對？也因此文化體系長期仰賴約聘雇，補足專業上的不足。

「實在太離譜了！」尹立說，那往後只要誰惹局長不開心，即可以簽報後開除，這是威權時期陷人於罪，是白色恐怖時期的做法。可以隨便入人於罪，就把人「開」掉了。

劉秀英表示，「約聘雇人員考核原則」的草擬，都比照公務人員考績法相關規定，依程序規定辦理。為加強管理並落實考核，市府其他機關針對公務人員及所屬約聘僱人員，也多訂有平時考核原則及相關規定，文化局比照公務人員考績法，擬定約聘僱人員考核原則並於昨日局務會議中討論。為確保對外服務不致有刁難民眾或損害團體紀律情節重大情形，除規定情節重大並查有確實證據，同時給予當事人陳述的機會，送考績委員會審議確認。