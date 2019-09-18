國慶焰火交通規畫看這裡 屏縣預估吸引10萬人潮

2019-09-18 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



2019國慶焰火將在屏東河濱公園施放，縣府規劃自10月10日當日中午12時起至散場（預計24時）將進行周邊道路交通管制（部分路段於當日上午6時起管制），接駁服務自當天下午2點30分啟動，預計出動300輛接駁車，比照燈會採全接駁模式，讓民眾盡情觀賞國慶焰火。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，國慶焰火是屬一日性活動，預估將吸引10萬人潮，縣府在河濱公園周邊總計規畫4500個停車位及25000個機車停車位，接駁服務自10月10日當天下午2時30分啟動，大眾運輸接駁點位於台鐵屏東站，六塊厝車站不提供接駁服務，各國慶焰火臨時停車場同樣也提供接駁服務，免費接駁車10-15分鐘1班，服務時間至散場完畢為止。

因應國慶焰火活動，目前規畫有6處停車場，P1大武營區（汽車）、P2大同高中（機車）、P3大慶工業區（機車）、P4屏東加工出口區（汽車）、機場北路自勝利路至大同路口（機車）及縣道189線（台3線至冷水坑歸園入口－汽車；冷水坑歸園入口至南機場側門－機車），民眾停放車輛後，可轉搭接駁車進入會場。

屏縣府比照燈會模式，共規畫有南（近河濱公園出入口）、北（近舊鐵橋）2大轉運站，不同轉運站規畫不同路線接駁並設置不同顏色的空飄氣球，民眾搭乘接駁車時認明轉運站空飄氣球的顏色，回程就不怕找不到對的轉運站。

屏東縣政府表示，由於活動區域周邊道路空間有限，為維持交通順暢，周邊將進行交通管制，管制區內除規畫做為停車空間之路段外，皆禁止臨時停車。有關國慶焰火活動期間活動會場周邊及接駁路線-包含台1線、縣道189線（堤防路）、屏42線（機場北路、光復路、凌雲路）等路段最新交通管制資訊請上屏東縣政府交通旅遊處官網查詢（主題專區/國慶焰火交通計畫專區）。