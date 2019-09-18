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高雄內門納入灌區 水利會解決農民用水問題

2019-09-18 11:59聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄農田水利會昨在內門區農會溝坪集貨場召開「高雄市內門區納入高雄農田水利會事業區域服務範圍第一次座談會」，會同中央官員共同關注農民無水可灌問題。將來計畫主要水源以地面水為主，預定納入灌區範圍採分階段進行，先將耕作中耕地逐步納入灌區，最後將可耕作面積全數納入灌區。水利會明年並編列1000萬預算，辦理試辦水利設施工程。

座談會由農田水利會長呂文豪主持，內門區農會理事長劉旺昌及總幹事洪輝煌到場協助，行政院農委會技正朱孝恩、經濟部水利署南區水資源局課長及水土保持局科員、行政院農糧署南區分署主任等官員也到場共同關注農民無水可灌問題。

高雄農田水利會說，高雄市內門區生產的農產品質優良，市場反應佳，但因不屬於高雄水利會灌區範圍，缺乏穩定用水供應，造成農民灌溉不便、耕作困難。

因此，呂文豪去年向農委會爭取申請將內門區納入評估計畫，辦理農業現況調查、資源盤點、水源調查等作業；並委託國立大學專業服務辦理可行性評估計畫，評估成果顯示內門地區雖有水量卻不穩定，但可經由工程及營運管理等方式，改善供水問題，昨與農民召開第一次座談會。

座談會主要向農民說明納入灌區農民參與灌溉管理之義務與機制、開發灌溉管理營運機制、可能供灌營運模式說明、營運成本及用水收費機制參考等，計畫主要水源以地面水為主，預定納入灌區範圍採分階段進行，先將耕作中耕地逐步納入灌區，最後將可耕作面積全數納入灌區。

呂文豪並表示，水利會明年編列1000萬預算，預計辦理試辦水利設施工程，並已向行政院農委會報告及取得首肯。

高雄農田水利會召開「高雄市內門區納入高雄農田水利會事業區域服務範圍第一次座談會」...
高雄農田水利會召開「高雄市內門區納入高雄農田水利會事業區域服務範圍第一次座談會」，會同中央官員關注農民灌溉問題。圖/高雄農田水利會提供
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農民農田水利會行政院

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