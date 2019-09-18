大港開唱不辦有「背後靈」？民代質疑刻意規避採購法

2019-09-18 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市議員邱于軒今天在議會召開記者會，指「大港開唱」不辦的原因，其實是經費刻意規避政府採購法，大港開唱的「背後靈」可能是閃靈，並質疑大港開唱憑什麼不被監督？去年大港開唱時任文化局長的尹立表示，有事政務官擔，閃靈是國際知名樂團，來策展有什麼問題？

邱于軒提出文化局與出日音樂公司簽訂「文化局補助展演契約書」，寫明「乙方應依政府採購法及相關法令規定辦理」。大港開唱2017年補助1000萬，2018年補助1000萬，2019年補助800萬，她質疑文化局表演藝術補助音樂類 經費大多為1至5萬元，為何獨厚大港開唱？

邱于軒表示，根據經濟部商業司資料，主辦的出日音樂公司2014年成立時，出資者為現任立委林昶佐與太太葉湘怡，資本額200萬元。2006年第一屆大港開唱，當時的策展人就是閃靈主唱林昶佐。林昶佐2016當選立委後，退出日出公司股份，同年出日音樂負責人也由葉湘怡變更為閃靈鼓手汪子驤。「那到底誰是大港開唱的背後靈？」

高雄市政府法制局表示，契約書第15條規定日出公司涉及採購事項，應符合政府採購法相關規定。契約書內容還要依事實調查，視甲方文化局是出於要求？還是提醒？文化局應進行履約管理。

高雄市文化局主祕劉秀英表示，依政府採購法第4條約定，法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，適用採購法規定，並應受該機關監督。但其實公部門對大港開唱補助未及金額一半，契約書內容應做調整。