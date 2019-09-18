鼓勵青年參與社區營造 高市首創社區營造教學實驗所

2019-09-18 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



為落實「發展城鄉特色」政策，高雄市創全國之先，即將於22日燕巢橫山共創基地，成立「社區營造教學實驗所」，吸引年輕人進駐，參與社區營造，為燕巢老舊社區注入新活力。

高雄市都發局長林裕益說，「社區營造教學實驗所」啟用當天，將邀請今年報名加入的社區志工、大學生、學校及區公所共同見證。未來教學實驗所，將肩負提升社區營造技術、引進青年創意、激發社區營造創意解決方案潛力，預計每年可為鄉間社區，培訓百位青年志工，投入城鄉環境改善的行列。

林裕益表示，目前高雄已有超過40社區300位志工，長年投入社區環境的綠美化工作，無私貢獻心力。初估目前志工核心年齡50歲以上，占有80%以上，多屬老人化社區。

林裕益說，原高雄縣的鄉間社區，人口外移及老齡化，造成社區逐漸沒落。為改造社區，營造在地特色，從社區資源盤點、規畫設計，到空間翻修與整理，都需要有年輕人的熱忱與創意加入。

都發局年初舉辦「大學生根」活動，選出9組學生團隊，一起參與鄉間社區再造的發想，提出創意方案。學生們一起動手整理逐漸被遺忘的社區，讓社區活了起來，同時也讓年輕人認識高雄鄉土民情。

除了推動「大學生根」活動，為凝聚社區居民共識，都發局認為，有必要打造一處社區營造的發展平台，促進社區交流，活絡感情，也提供青年聚集創意場所，為社區引進創意與活力。

阿蓮「崙港社區發展協會」理事謝植芳說，社區多年累積環境綠美化成果，但總是感覺少了一些創意與新鮮感，今年8月在都發局協助下，結合東方設計大學師生進行崙港社區總體營造。

都發局社區營造科長施旭原說，社造教學實驗所將委由社區規畫師團隊營運，教學實驗所成立後，將特別重視社造實作教學，利用橫山共創基地戶外空間，定期舉辦植草、修植樹、砌磚等一般性營造技術實作課程。

此外，也因應進階社區，邀請社區內具專門技術志工，傳授木工、鐵工焊接教學，部分課程也規畫親子體驗，開放一定名額給市民報名參加。

「社造教學實驗所」臉書粉絲頁即日啟用，9月課程已上線，規畫每年舉辦10至15場課程，社區志工、大學生及一般市民皆可參加，可線上報名。另也將在線上招募20人社造青年工班，先期規畫投入5處社區亮點營造，歡迎在學大學生報名參加，教學實驗所內提供各類社造工具、3D列印機、雷射雕刻機等，大學生可利用基地內設施發想、實驗、創作，再到社區具體實踐創作作品。

教學實驗所是橫山共創基地首個進駐單元，樹德科技大學「橫山 USR 綠色內涵整體實踐行動計畫」團隊，亦預計10月進駐基地，免費提供大學生、社區及學校團體公益使用，讓大學生走出校園，到基地「創夢」。