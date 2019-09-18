黃偉哲歡迎大港開唱來台南 藍營：拿納稅錢歌頌仇恨？

2019-09-18 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



高雄「大港開唱」停辦，台南巿長黃偉哲表達歡迎來台南辦，不過，南市議會國民黨團砲轟大港開唱政治意識明確，不僅有樂團公開支持台獨，談話內容涉及粗話，質疑市府竟想拿納稅人的血汗錢去歌頌仇恨。台南市長黃偉哲回應，「大港開唱」是公認標的，一座城市的藝術與文化提倡並非靠口水戰就能得到。

台南市議會國民黨團發言人王家貞指出，黃偉哲表示台南準備好了，歡迎「大港開唱」來台南，但台南民風純樸，樂團不僅爆粗口，還不斷強調政治意識，「黃偉哲此時去『蹭』大港開唱，未免太政治」，反對黃偉哲輕率發言。

黨團書記長蔡育輝表示，若以預算審查部分來看，明年預算並沒有編列「大港開唱」預算，黃偉哲說準備好了，請問市府要用什麼名目來辦？

台南市第4選區立委參選人林燕祝說，市府長達8年在將軍區辦「將軍吼」音樂節，難道黃偉哲有了新歡就忘掉舊愛？希望台南市政府應以在地藝文團體優先，讓他們有表演機會。

台南市第5選區立委參選人蔡淑惠表示，高雄不要的「大港開唱」台南市政府竟然張開雙臂歡迎，不知道經費要如何去核銷？如果市府願意將經費撥到各里、各社區辦活動，相信台南市也會很熱鬧，呼籲市長要深思熟慮。