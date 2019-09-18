特勤部隊退伍當蜂農 再辛苦也難不倒他

2019-09-18 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



潮州農友陳柏升4年前從憲兵特勤部隊士官長退伍後，投入養蜂行列。從完全陌生到現在對蜂生態瞭若指掌的他，在草叢林木間工作，覓得食源及目標後依舊安然返回住處，而且完成產蜜任務，比喻自己彷彿就是蜜蜂的化身。但今年花期少，蜂蜜量不到往年的5分之1，不過他也沒閒著，在潮州森林公園附近租下林地，透過林下養蜂，準備蓄勢待發。

今年45歲德陳柏升受過特勤訓練，退伍後曾在大公司擔任安全人員，因想更換不同的工作環境，於是回到鄉下學習養蜂。他說，以前沒接觸過蜂業，聽朋友說，養蜂門檻較低，只要買幾個蜂箱，蜜蜂就會幫忙賺錢，但開始養蜂之後，深刻體會事實並不如此，遇到許多問題，沒人可請教，幸虧找到農改場的養蜂專家，4年來學會不少養蜂竅門，從最早50箱，現在大約175箱，以龍眼及荔枝花蜜為主。

陳說，從6月到明年2月屬於「壯蜂期」，把蜜蜂養得肥肥壯壯，等明年開始移動蜂箱到高雄大樹等地，等待龍眼荔枝花期到來，再逐漸北移到嘉義中埔及南投一帶，5月份再折返回到潮州，所以每年2月到5月是養蜂人家最忙季節，得常帶著太太在山林裏跑來跑去，四處為家，不過自己是特勤部隊出身，這些過程都難不倒他。