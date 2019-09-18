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鵝鑾鼻賣場基地挖到史前寶 攤商咬牙再忍4年鐵籬黑暗期

2019-09-18 07:46聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東鵝鑾鼻公園是墾丁國家公園的人氣景點，因老舊賣店有安全隱憂，墾管處斥資1億1700萬元改建現代化綠建築，前年底動工，原定今年啟用，未料挖到疑似史前人類骨骸和石棺殘骸，墾管處依文化資產保存法報停工，今年委託考古學者研究調查，明年底調查結束才能復工；攤商得知重新招標再加2年多工期，完工至少要再等4年，直呼不輸捷運施工的黑暗期。

鵝鑾鼻公園的濱海地形和世界唯一的武裝燈塔，大陸開放陸客來台旅遊後，成為到墾丁的必遊景點，5年前曾創下176萬人次入園、營收破億的傲人紀錄，之後陸客急凍開始下滑，去年跌到72萬人次；鵝鑾鼻新賣場工程前年底動工後，包商用鐵籬圍住大面積基地，部分賣店出入不便又影響景觀，攤商形容彷如進入捷運施工的黑暗期；吳姓攤商說，原定今年完工，大家忍一忍就算了，沒想到為了考古，還要咬牙再忍4年的鐵籬黑暗期，大家都昏了。

墾管處表示，原賣店為混凝土構造，分為31間正式賣店、40間臨時賣店，前者為鎮公所於1966年至1974年興建，後者為墾管處於1975年興建、1995年改建，長期下來，除了外觀老舊，還有海砂屋的結構安全隱憂；墾管處向中央爭取改建經費，規畫打造整合賣店、管理站的大型地景建築，原定今年完工；施工前曾委託考古學者鑽探多點調查，以為周邊淺層已沒有史蹟殘骸。

墾管處說，沒想到去年底在地底挖到人類鎖骨、頭骨和石棺殘骸，有可能屬於鵝鑾鼻第2遺址範圍，今年7月以1500萬元委託清華大學考古團隊調查研究，進駐基地開挖淺層土域調查有無更多史料，調查研究工作預定到明年底；因工程不得已中斷，墾管處已和承包廠商解約，考古調查工作結案後將重新招標，未來新賣場會有史前遺址展示說明區。

墾管處解說教育課說，鵝鑾鼻和墾丁史前遺址是墾丁國家公園內最具代表性的2個史前遺址，墾丁遺址位於石牛溪東畔，距今4000年歷史，遺物包括新石器時代的細繩紋陶器，鵝鑾鼻遺址位於鵝鑾鼻燈塔西北面緩坡上，文物代表舊石器時代的先陶文化和新石器時代的細繩紋陶文化，距今約5000至6000年。

屏東鵝鑾鼻公園新建賣場工程，因基地挖到疑似史前人類骨骸和石棺殘骸，墾管處委託考古...
屏東鵝鑾鼻公園新建賣場工程，因基地挖到疑似史前人類骨骸和石棺殘骸，墾管處委託考古學者進駐開挖研究調查，明年底調查結束才能復工。記者潘欣中／攝影
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墾管處遺址考古

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