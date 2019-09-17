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108年度產銷履歷達人 高市張家芸、張家昇獲選

2019-09-17 21:08聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

行政院農委會徵選「108年度產銷履歷達人」，高雄市美濃區果農張家芸和永安區水產養殖戶張家昇，從全國95名參賽者中脫穎而出，當選為今年度產銷履歷達人。今天接受市長韓國瑜的表揚，除頒發獎座外，韓市長也鼓勵他們成為食安推廣種子，期盼有更多農漁友加入產銷履歷的行列。

全國農糧與水產類產銷履歷驗證戶有9992戶，高雄市就有1466戶，居全國之冠；其中，芭樂、荔枝、木瓜、水蜜桃、棗子等通過產銷履歷驗證面績更是全國第一。

來自美濃的張家芸表示從小在農村長大，家中種植菸草、稻米、花生、毛豆等短期農作物，假日、寒暑假都必須到田裡幫忙工作。

她曾告訴自己，長大後絕對不要嫁給種田的！但命運就是這麼奇妙，婚後先生家歷代務農，原本夫妻倆一直在市區上班，擔任理財工作主管職，因工作壓力大導致身體無法負荷，萌生回鄉的念頭。

雖從小在農村長大，張家芸對務農還是一知半解，種植番茄過程中常遇到很多病蟲害的問題，只能去農藥資材行詢問，而拿回一大堆的農藥，傷害了環境、自己以及消費者。

在加入產銷履歷制度後，透過電腦登打資料記錄過程，完整了解整個農產品生產期用藥、肥料用量及合理採收量，進而算出所有的生產成本，減少不必要的農業支出，才能有穩定的產量和收益。她運用自己所學網路行銷，直接把農產品送到消費者手上，加入產銷履歷制度後，消費者購買意願增加，大大拓展了宅配市場和收入來源。

碩士水產養殖青農張家昇以「水好魚就好」的理念養殖高品質午仔魚（學名：四指馬鮁魚），魚塭採用有著「鑽石水」之稱的中油LNG冷卻水，經過濾滅菌，除可維持水質，還可以調節水溫。

為了讓水質更適合午仔魚生長，張家昇加入益生菌調整水質，讓午仔魚在最適合的環境下成長得強壯又健康。

由於午仔魚需要海水養殖，且鹽度越高，午仔魚肉質越加緊實鮮甜，但相較之下成長也越慢，一般養殖戶所飼養的鹽度大多接近1度，張家昇的午仔魚養殖鹽度都在1度多偏向2度，雖然成本更高、長得更慢，但在這樣的養殖方式下養出的優質午仔魚，才是張家昇想要呈現給消費者的品質。

行政院農委會舉辦「108年度產銷履歷達人」徵選活動揭曉，高雄市美濃區果農張家芸（...
行政院農委會舉辦「108年度產銷履歷達人」徵選活動揭曉，高雄市美濃區果農張家芸（左二）和永安區水產養殖戶張家昇（右二），從全國95位參賽者中脫穎而出，今天接受高雄市長韓國瑜表揚。圖／高雄市農業局提供
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履歷美濃

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