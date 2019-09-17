高雄新規定這些違建不必拆除 新鋪路面全面禁挖一年

2019-09-17 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市政府工務局最近修改高雄市道路挖掘管理自治條例，除新鋪路面全面禁挖1年外，新增多項措施及搭配創新E化管理。圖／高雄市工務局提供 分享 facebook 高雄市政府工務局最近修改高雄市道路挖掘管理自治條例，除新鋪路面全面禁挖1年外，新增多項措施及搭配創新E化管理。也修改違章建築處理要點，包括透天厝頂樓的鐵棚、車道進出口的頂棚等，只要未經認定有妨礙消防安全或公共交通，拍照建檔列管即可，不會被列為拆除對象。

為讓業界更熟悉新法令規定，工務局與建築師公會、大高雄不動產開發商業同業公會及民生五大管線業者今天下午在鳳山婦幼青年活動中心宣導修法重點，建商受益良多。

高雄市工務局長吳明昌表示，今年推行相當多的行政革新措施，除3月建管處推動建照申辦及開工申報至少可縮短100天的新行政流程外，高雄市道路挖掘管理自治條例修法，道路禁挖時間由半年延長至1年，要求新建案民生管線聯合挖掘在施工前應有整合機制。

新條例增加成立道路挖掘管理基金，要求管線單位以繳交修復費方式由工務局代辦路面修復，確保道路施工品質。另外，也放寬高市違建處理標準，在不影響公共安全情況下，車道頂蓋、頂樓鐵皮屋將解套。

高雄市工務局說明，修法新增多項管制措施，強制要求管線施工單位必須於施工現場架設攝影機全程錄影，施工畫面即時回傳監控中心，影像紀錄並至少保存180天以上。

近年極端氣候明顯，過去民眾常在透天厝頂樓加裝鐵棚以隔熱，曬衣服、棉被也不擔心會被突如其來的大雨淋溼，但這樣的鐵棚仍然屬於違章建築，依法都應該要拆除。