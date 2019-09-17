女力崛起 海巡署金門首位女副隊長上任

2019-09-17 19:11 中央社 金門縣17日電



海巡署偵防分署金門查緝隊首位女性副隊長徐麗娟上任，海巡署期許能為金門海巡單位注入新活力，維護金門地區治安工作，同時為海巡單位在金門地區寫下新篇章。

海巡署發布新聞稿表示，徐麗娟海巡特考三等海巡行政合格，中興大學國際政治研究所碩士畢業，從基層查緝員做起，歷經海巡署查緝隊查緝員、專員、視察等職務；這次派任到金門查緝隊擔任副隊長，是海巡署金門查緝隊成立近20年來首位女性副隊長。

海巡署表示，近年女性工作人員表理優秀，人才輩出，至今海巡署偵防分署女性工作人員比例約為20%，顯示女性表現逐漸受到肯定。

徐麗娟表示，之前僅有因公務到金門出差，未曾想過有機會落腳金門地區服務，接獲通知派任到金門時心情忐忑，因為深知金門是兩岸重要樞紐，兩岸旅客入出境人數及貨物進出口輸送量都居外、離島之最，而且金門更是治安及防疫工作最前線地區。

已到金門服務2個多月的徐麗娟說，金門除了名勝古蹟及戰地風光資源豐富，讓人印象深刻的是金門在地民眾的熱情好客及各家安居樂業的景象，彷彿回到老家雲林斗南鎮一般，熟悉感油然而生，很快便能融入金門這個大家庭。

對未來的期待，徐麗娟希望貢獻一己之力，執行海巡署核心工作及查緝任務，協同有關治安及防疫機關，維護金門地區治安及防疫工作，讓金門這個幸福城市更美滿。