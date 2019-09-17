高雄退休員警當選里長 友人送來「魚肉鄉里」匾額慶賀
「魚肉鄉里」這句成語通常用來罵人欺壓百姓，把人當魚肉般任意宰割。高雄市退休員警黃森文在家鄉美濃飼養吳郭魚、泰國蝦，當選里長後，友人集資送了面「魚肉鄉里」的匾額當賀禮，細看才知裡面大有文章。近來黃森文開餐廳，專門販售新鮮魚蝦、雞肉料理，匾額意外成為顧客討論焦點，話題性十足。
美濃區中壇里長黃森文從警界退休多年，平日在中壇老家飼養有台灣鯛之稱的改良吳郭魚，去年投入基層里長選舉，他以將里長事務補助費用來照顧社區長輩當競選訴求，擊敗對手順利當選。
里長上任後，友人送來一面慶賀木匾，遠處乍看只見「魚肉鄉里」四個大字，但走近細看會發現，匾額上頭還有3個小字，所以由右而左念起來變成「有魚有肉給鄉里」，幾個小字化解負面字義，也讓觀看者發出會心一笑。
黃森文飼養大面積吳郭魚、泰國蝦，近日在養殖場附近開設「里長台灣鯛」餐廳，菜單內容涵蓋魚蝦、雞肉與客家菜料理，一家人全在餐廳忙進忙出。黃森文說，以前當警察是服務社會，現在當里長是服務里民，服務本質不變，都是希望為鄉里盡一份心力；兒子是餐飲科班出身，對料理很有興趣，餐廳設在養殖池附近，從產地到廚房只要十秒時間，隨時可提供最新鮮食材。
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