高雄退休員警當選里長 友人送來「魚肉鄉里」匾額慶賀

2019-09-17 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



友人致贈的「魚肉鄉民」匾額別有意涵，要走近細看才會發現巧妙之處。記者徐白櫻／攝影 分享 facebook 「魚肉鄉里」這句成語通常用來罵人欺壓百姓，把人當魚肉般任意宰割。高雄市退休員警黃森文在家鄉美濃飼養吳郭魚、泰國蝦，當選里長後，友人集資送了面「魚肉鄉里」的匾額當賀禮，細看才知裡面大有文章。近來黃森文開餐廳，專門販售新鮮魚蝦、雞肉料理，匾額意外成為顧客討論焦點，話題性十足。

美濃區中壇里長黃森文從警界退休多年，平日在中壇老家飼養有台灣鯛之稱的改良吳郭魚，去年投入基層里長選舉，他以將里長事務補助費用來照顧社區長輩當競選訴求，擊敗對手順利當選。

里長上任後，友人送來一面慶賀木匾，遠處乍看只見「魚肉鄉里」四個大字，但走近細看會發現，匾額上頭還有3個小字，所以由右而左念起來變成「有魚有肉給鄉里」，幾個小字化解負面字義，也讓觀看者發出會心一笑。