開幕將滿周年 衛武營推《高雄雄厲害》6檔在地原創跨團共創演出

2019-09-17 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



衛武營國家藝術文化中心開幕即將滿周年，特別打造《高雄雄厲害》系列節目，11月推出六檔在地原創、跨團共創的演出，以衛武營與周邊空間為舞台，納入生氣勃勃的在地文化，邀請觀眾走入南臺灣的「文化客廳」。包括浸潤式體驗的《迷走旅行團》，講述國中生青春與哀愁《前鎮草衙我家的事》，多元藝術家黃楚原駐地深掘而出的《厷口印跡》，展現高雄率性和霸氣的《高雄大王》，傳統舞獅和現代音樂碰撞出《拉拉練》，以及街舞對尬現代舞的《許瑋博 X 蘋果家族》。

衛武營國家藝術文化中心今天舉行《高雄雄厲害》啟售記者會，總監簡文彬戴上代表「熊」厲害的帽子，他表示，衛武營的理念是要成為眾人的藝術中心，我們一方面要在國際上發光發亮，同時也希望要在這塊土地上把文化的根扎得更深。高雄人充滿熱情與浪漫，衛武營就是要讓這股強大的能量引爆出來，支持這些優秀團隊創作並提供發聲的舞台。

《高雄雄厲害》主要策畫者衛武營戲劇顧問耿一偉表示，希望透過這一系列節目，讓民眾了解衛武營是一處國際性與在地性並具的國家藝術文化中心。此系列節目都不是邀請演出過的節目，而是讓這六組在地、國際團隊及藝術家做深入的交流，並且從合作創作中，用新鮮的角度展現高雄在地文化。

高雄市立圖書館總館10月1日至明年1月5日，將推出《高雄雄厲害 主題書展》。高市圖副館長林冠宇說，衛武營為高雄帶來藝文養分，高市圖近年來也與許多藝文單位合作，期待民眾在表演、講座與書展當中，找到自己的藝文版圖。