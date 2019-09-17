親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

柯媽支持參選2020？柯文哲急奔中選會向爸媽解釋

iPhone 11 Pro全球第一個開箱來了！外盒不再是白色

高市頒發社會藝術教育貢獻獎 高中名模給偏鄉更多溫度

2019-09-17 18:19聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市教育局於今天頒獎表揚社會教育、藝術教育有卓越貢獻的團體與個人，共有財團法人武廟教育基金會與南臺灣交響樂團，財團法人吳麥文教基金會張天雄等獲獎。張天雄與張筑貽父女更分獲社會教育貢獻獎、藝術教育貢獻獎與家庭教育獎，高師大附中學生張筑貽帶著偏鄉學童與資深裁縫師們一起創造夢想走秀舞臺，是最年輕的得獎者。

教育局長吳榕峯表示，教育因為有熱心人士與團體的參與，不計報酬無私奉獻，才能讓學童與民眾獲得更多成長的機會，讓社會充滿温暖與良善的循環。希望藉由表揚能讓更多人加入推動社會教育與藝術教育的行列。

108年度高雄市社會教育貢獻獎分別由欣巴巴事業公司、高雄市道路交通安全促進會及財團法人武廟教育基金會獲得團體獎，個人獎則有施富川、蘇德興、馬健傑、曾華惠、潘毓斌、張筑貽與吳肇賢。藝術教育貢獻獎由南台灣交響樂團獲績優團體獎，財團法人吳麥文教基金會張天雄、車鼓藝陣協會團長呂國輝獲活動奉獻獎。另績優學校獎頒給大仁國中、青年國中、文山高中與楠梓特殊學校，己於8月15日校長會議公開頒獎表揚。

高師大附中學生張筑貽同時榮獲社會教育貢獻獎與家庭教育獎，她在2017年獲得伊林模特兒海選季軍，但放棄五光十色的演藝生活、走向偏鄉，帶領杉林地區杉林國小、新庄國小新住民、弱勢學童，以及包括媽媽在內的幾位資深裁縫師一起走向伸展台，為偏鄉教育貢獻心力。

張筑貽並結合所有參與這次行動的17位夥伴們，共同出版了《偏鄉孩子上舞台─我和我的模特兒學生們》，為偏鄉童募集教育基金。她表示，未來將結合音樂創作走向藝術治療，希望能透過所學的傳遞，給這個社會更多正能量，也希望自己的努力能帶給所有年輕朋友一個啟發，一起放下手機、捲起袖子，帶給社會更多的溫度。

張天雄（右）與張筑貽（左）父女，分獲社會教育貢獻獎、藝術教育貢獻獎與家庭教育獎，...
張天雄（右）與張筑貽（左）父女，分獲社會教育貢獻獎、藝術教育貢獻獎與家庭教育獎，由高雄市教育局副局長黃盟惠（中）頒獎。圖／高雄市教育局提供
分享
高雄市教育局於頒獎表揚社會教育、藝術教育有卓越貢獻的團體與個人。圖／高雄市教育局...
高雄市教育局於頒獎表揚社會教育、藝術教育有卓越貢獻的團體與個人。圖／高雄市教育局提供
分享
高雄市教育局於頒獎表揚社會教育、藝術教育有卓越貢獻的團體與個人。圖／高雄市教育局...
高雄市教育局於頒獎表揚社會教育、藝術教育有卓越貢獻的團體與個人。圖／高雄市教育局提供
分享
張天雄（左）與張筑貽（右）父女，分獲社會教育貢獻獎、藝術教育貢獻獎與家庭教育獎。...
張天雄（左）與張筑貽（右）父女，分獲社會教育貢獻獎、藝術教育貢獻獎與家庭教育獎。圖／高雄市教育局提供
分享

偏鄉教育交響樂團

相關新聞

高雄人免費進澄清湖今天屆期 水公司：有共識續約3年

2019-09-17 17:01

直線競速SDR嘉年華 地表最快火箭車十月高雄見

2019-09-17 18:10

韓國瑜表揚港都會、順發3C 捐贈公益結餘款98萬助偏鄉

2019-09-17 16:05

「大港開唱」停辦 綠民代簽認同書救高雄藝文發展

2019-09-17 11:58

岡山樂群村以住代護 釋5棟眷舍

2019-09-16 23:58

韓國瑜岡山請益 讚螺絲媽祖有創意

2019-09-16 23:57

優良職業駕駛 韓國瑜頒獎表揚

2019-09-16 23:48

高雄輕軌二階 17日起夜間試車

2019-09-16 23:39

熱門文章

不堪虧損！北捷取消8折優惠 方案預計年底確定

2019-09-17 13:06

嘉義「世界搏茶會」閉幕 交通停車遊客數都被檢討

2019-09-16 19:05

小六生不認識國旗？ 議員憂：下一代不認識國家

2019-09-17 12:32

彰化警方房事問題多 二水所後有大埔莿桐福興員南

2019-09-16 18:51

台北市立動物園zoo mall規畫案出包 柯文哲：本來就該發脾氣

2019-09-17 10:37

竹縣號召千人騎單車 加碼兩場在地微旅行

2019-09-16 20:32

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top