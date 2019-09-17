高市頒發社會藝術教育貢獻獎 高中名模給偏鄉更多溫度

2019-09-17 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市教育局於今天頒獎表揚社會教育、藝術教育有卓越貢獻的團體與個人，共有財團法人武廟教育基金會與南臺灣交響樂團，財團法人吳麥文教基金會張天雄等獲獎。張天雄與張筑貽父女更分獲社會教育貢獻獎、藝術教育貢獻獎與家庭教育獎，高師大附中學生張筑貽帶著偏鄉學童與資深裁縫師們一起創造夢想走秀舞臺，是最年輕的得獎者。

教育局長吳榕峯表示，教育因為有熱心人士與團體的參與，不計報酬無私奉獻，才能讓學童與民眾獲得更多成長的機會，讓社會充滿温暖與良善的循環。希望藉由表揚能讓更多人加入推動社會教育與藝術教育的行列。

108年度高雄市社會教育貢獻獎分別由欣巴巴事業公司、高雄市道路交通安全促進會及財團法人武廟教育基金會獲得團體獎，個人獎則有施富川、蘇德興、馬健傑、曾華惠、潘毓斌、張筑貽與吳肇賢。藝術教育貢獻獎由南台灣交響樂團獲績優團體獎，財團法人吳麥文教基金會張天雄、車鼓藝陣協會團長呂國輝獲活動奉獻獎。另績優學校獎頒給大仁國中、青年國中、文山高中與楠梓特殊學校，己於8月15日校長會議公開頒獎表揚。

高師大附中學生張筑貽同時榮獲社會教育貢獻獎與家庭教育獎，她在2017年獲得伊林模特兒海選季軍，但放棄五光十色的演藝生活、走向偏鄉，帶領杉林地區杉林國小、新庄國小新住民、弱勢學童，以及包括媽媽在內的幾位資深裁縫師一起走向伸展台，為偏鄉教育貢獻心力。