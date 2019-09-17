直線競速SDR嘉年華 地表最快火箭車十月高雄見

2019-09-17 18:10 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 劉學聖 ╱即時報導



2019高雄直線競速SDR嘉年華主辦單位舉辦全國巡迴快閃啟航記者會，十月將在高雄市運大道起跑。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜想引進賽車比賽到高雄，由台灣賽車國際交流協會「2019高雄直線競速SDR嘉年華」將打響第一炮，賽事將於10月25日至27日在世運大道舉行，今天主辦單位舉辦全國巡迴快閃啟航記者會，現場還展示各種超跑，這也是高雄舉辦台灣首場街道直線競速賽，在賽事中可以親眼目睹地表最快火箭車的機會。

直線加速賽(Street Drag Racing；SDR)是一種街頭直線競速賽，實際比賽距離為400米(1/4英里)，國際上慣稱0-4加速賽。本次活動特別耗資千萬引進最具噱頭的 Top Fuel（TF）俗稱火箭車，能在不到 4秒的時間內跑完 1000 英尺，以驚人的速度奔馳陸地，車身長 7 米，高度超過 2 米，外型非常酷炫，為台灣首見！