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直線競速SDR嘉年華 地表最快火箭車十月高雄見

2019-09-17 18:10聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

2019高雄直線競速SDR嘉年華主辦單位舉辦全國巡迴快閃啟航記者會，十月將在高雄...
2019高雄直線競速SDR嘉年華主辦單位舉辦全國巡迴快閃啟航記者會，十月將在高雄市運大道起跑。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜想引進賽車比賽到高雄，由台灣賽車國際交流協會「2019高雄直線競速SDR嘉年華」將打響第一炮，賽事將於10月25日至27日在世運大道舉行，今天主辦單位舉辦全國巡迴快閃啟航記者會，現場還展示各種超跑，這也是高雄舉辦台灣首場街道直線競速賽，在賽事中可以親眼目睹地表最快火箭車的機會。

直線加速賽(Street Drag Racing；SDR)是一種街頭直線競速賽，實際比賽距離為400米(1/4英里)，國際上慣稱0-4加速賽。本次活動特別耗資千萬引進最具噱頭的 Top Fuel（TF）俗稱火箭車，能在不到 4秒的時間內跑完 1000 英尺，以驚人的速度奔馳陸地，車身長 7 米，高度超過 2 米，外型非常酷炫，為台灣首見！

台灣賽車國際交流協會執行長林天華表示，這次比賽除了是第一次在高雄比賽，也是台灣第一次在街道上辦直線加速賽，本次賽事國內開放150個報名名額，也邀請到國外頂尖車隊參賽，共分為無限改裝組、街車組、Fun Car組及大學生方程式組，四組同台較勁，搭配世運主場館外舉辦賽車嘉年華，打造以音樂、美食、汽車為主題的親子活動區。為了考量觀賽的安全性，主辦單位於賽道兩側規劃有 VIP 觀賽區、黃金觀賽區及搖滾區，門票限量發售，相關購票資訊可上 KKTIX 官網查詢。

2019高雄直線競速SDR嘉年華主辦單位舉辦全國巡迴快閃啟航記者會，十月將在高雄...
2019高雄直線競速SDR嘉年華主辦單位舉辦全國巡迴快閃啟航記者會，十月將在高雄市運大道起跑。記者劉學聖／攝影
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2019高雄直線競速SDR嘉年華主辦單位舉辦全國巡迴快閃啟航記者會，十月將在高雄...
2019高雄直線競速SDR嘉年華主辦單位舉辦全國巡迴快閃啟航記者會，十月將在高雄市運大道起跑。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜

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