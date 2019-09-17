「密室逃脫」靠廉政誠信解謎 高雄四維中心免費玩
高雄市教育局及政風處以「吹笛人」誠信童話故事為發想，將廉政誠信議題設計成時下最夯的「密室逃脫」活動，今天起至9月20日在市府四維行政中心中庭，開放民眾免費報名挑戰。
高雄市府四維行政中心中庭今天搖身一變，成了時下最夯密室逃脫場景。副市長李四川、廉政署副署長陳榮周、教育局長吳榕峯、政風處長林合勝等首長，共同與學童一起飆智慧、比反應，以「誠信」破除關關謎題成功密室逃脫，參加的學生都覺得很有趣。
參與挑戰者透過角色扮演進入密室，仔細觀察場景內牆壁上的一張紙、一個符號、角落邊不起眼的物品等細節，運用道具推理與內心最重要的價值，找尋線索破除關關謎題，順利逃脫密室，協助原本不守信的村民能找回原來的良知，同時救回被帶走的小朋友。
破關成功後，闖關者就能進入廉政宣導室，廉政宣導室是以「攝影展」的概念來呈現，融合日常生活中的「作弊」、「食安」、「建築安全」、「路平」等民生相關議題，讓參與者學習到「是與非一念之間」，缺乏誠信將會對個人、社會、國家造成巨大的傷害。廉政誠信「密室逃脫」活動可上網報名https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMNAnz2WzBbwRzf7EVGfkxZSllmciAlPPp-0T-xk3uc7E0FQ/formResponse
留言